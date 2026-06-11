UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事

周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL

香港 - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。





每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球



UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約HKD53,500 的終極「重量Cup」足金世界波大獎。無論新舊客戶，每日首位成功貸款達HKD50,000或以上並符合相關條件的客戶，即可將這份極具收藏價值的足金世界波帶回家，仲有高達HKD18,000現金獎，絕對是今次盛事最震撼全港的財富盛宴。



全港首創3D互動流動車震撼登場 「3D娜姐」現身與市民現場大玩足球主題遊戲



UA是次重金打造、全港第一架「UA『娜姐神射』3D 流動號」。極具科技感的流動號將於6月20日至7月19日期間，連續30天馬不停蹄地遊走於香港、九龍及新界各地。流動號上將播放最新的超逼真搶眼3D視覺影片，深受大眾歡迎的代言人娜姐將會以栩栩如生的3D立體效果躍然屏上，彷彿打破空間限制般穿梭全港街頭，大施神臂力量為足球盛事狂熱打氣。流動號上的屏幕亦會每日為球迷送上最緊張的每日賽程提醒及射手榜進度，讓全港市民無論身處何地都能緊貼四年一度的精彩賽事。



「UA『娜姐神射』3D 流動號」每逢星期六及星期日更會化身移動禮物車，邀請市民參與足球主題遊戲。每位參與市民均可有機會獲得官方首次推出、極具收藏價值的「足球女將2限量版珍藏球員卡」盲抽乙張，全套共10款，勢必引發全港球迷的瘋狂收集熱潮；更亦可獲贈UA特製的限量版「進級賽程表」，讓大家輕鬆記錄奪冠之路，為心愛的球隊打氣。此外，流動車亦會在限定時間內派發精美的金球紙扇及豐富禮品，實行全方位為市民在炎炎夏日中消暑降溫。



UA亞洲聯合財務透過全方位的電視廣告、線上平台、各大報章及遍佈全港的3D互動流動號，UA將與全港市民一同呼吸、一同吶喊，以最實質的足金獎賞與最強大的資金支援，助全港市民一臂，鬆一口氣，盡情享受這場四年一度的足球大巡禮。





