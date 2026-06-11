Cynosure Lutronic旗下XERF™設備全球落地提速 裝機速度翻至三倍

作為目前全球增長勢頭最迅猛的單極射頻設備之一，近數月來XERF™的市場普及速度提升至原來的3倍多，亞太與北美地區成為增長主力。 新加坡2026年6月11日 /美通社/ -- Cynosure Lutronic旗下XERF™是全球首款多頻單極射頻無創結構性肌膚緊緻設備。該產品自2024年5月於韓國上市以來，不到兩年時間全球裝機量已突破2000台，其中第二批1000台設備的落地速度，達到首批的三倍。 Cynosure Lutronic全球業務戰略高級副總裁Hagar Spits表示：「XERF是我們旗下發展勢頭最為強勁的產品之一，其快速普及充分體現出業界對這項技術的認可度持續攀升。當前就診者需求空前高漲，加之該設備憑借技術創新、體驗舒適、臨床驗證療效收獲良好口碑，各地醫美機構紛紛搶先引進，力求成為本地首批開展該項目的機構。我們將持續加大投入、推進市場佈局，助力XERF領跑全球肌膚緊緻賽道。」

在美國市場，XERF在Google單極射頻設備搜索熱度中始終位居榜首，足以看出消費者對這款可實現多深度作用、無創且無需恢復期的高端肌膚緊緻項目的認知度與需求正快速上漲。在亞太地區，依托線下品牌推廣及機構深度合作，XERF已在韓國、中國香港、泰國、越南、新加坡、菲律賓、澳大利亞等地區站穩市場，推動無創結構性肌膚緊緻項目走入大眾視野。 XERF™為雙頻單極射頻系統，融合6.78 MHz與2 MHz雙頻技術，可向肌膚不同層次精準控釋能量，針對性加熱纖維間隔，實現結構性肌膚緊緻。設備搭載Wave Fit™脈沖技術、集成冷卻系統與實時溫度監測功能，無需針刺和無需敷麻，即可完成精準、高效且安全的緊緻護理。

該設備支持三檔深度調節與十檔能量強度，醫師可在單次治療中分別作用於肌膚淺層、中層及深層組織。其專利*Spider Pattern Effector能夠讓射頻能量均勻分布，避免局部邊緣過熱，提升大面積治療的安全性。 設備搭載實時溫度監測系統，通過5組傳感器實時監測皮膚表面溫度；集成冷媒噴射冷卻系統可保護表皮組織，同時提升就診者的體驗舒適度。 致編輯 本新聞稿提及的搜索熱度數據，來源於2026年2月28日至5月28日為期三個月的美國Google趨勢數據，對比對象為其余四款主流無創肌膚緊緻設備。

* XERF Spider Pattern Effector已在韓國（專利號：10-2867360）與日本（專利號：7846168）獲得專利保護。 關於Cynosure Lutronic Cynosure Lutronic是全球能量源皮膚診療技術及醫美設備領域的領軍企業，持續引領肌膚健康行業發展。品牌秉持「助力人們擁有自信肌膚」的理念，依托激光、射頻、強脈衝光(IPL)、LED、電磁肌肉刺激(EMS)等多元技術平台，打造智能、高效的解決方案。 公司深耕創新領域三十余年，全球設備裝機量超十萬台。我們融合先進工程技術、前沿臨床研究與精湛製造工藝，不斷樹立行業在安全性、精準度與療效方面的新標準。