慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」

香港 - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。



藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。

是次合作匯聚本港及大灣區的頂尖醫療機構，包括健衡物理治療及專項訓練中心、香港中文大學醫院、港怡醫院、深圳新風和睦家醫院，以及明康醫療，藉著團隊的專業知識及完善網絡，為客戶提供便利、高效且具成本效益的醫療保障服務。



由左至右：藍十字營運及醫療服務總監張蓓珊女士、香港中文大學醫院羅英勤醫生、香港中文大學醫院財務總監馬凱雲女士、深圳新風和睦家醫院執行院長文保蓮女士、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生、藍十字首席執行官謝佩蘭女士、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生、健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生、IHH 醫療（北亞洲）區域首席商務官、港怡醫院首席商務總監⁠施黃穎欣女士、香港十大傑出青年張小倫先生、藍十字醫療保險業務策略及管理總監陳奕敏先生、藍十字首席市場總監周小斐女士

肌肉骨骼問題普遍，唯治療流程碎片化影響復康



就公眾最為關注的疾病而言，焦點往往集中於致命疾病之首——癌症，香港每年新確診個案約3.8萬宗3。相比之下，肌肉骨骼問題雖較少成為焦點，卻在社區中更為普遍，常見病症包括脊椎移位、腰背痛及膝關節炎等。研究資料顯示，超過兩成（21.5%）15歲或以上人士在過去30天曾出現腰背痛4，而慢性痛症更影響接近香港三成人口（28.7%）5。



根據藍十字內部數據，過去三年肌肉骨骼疾病的索償個案及理賠金額的增幅均高於其他主要疾病。其中門診理賠佔整體門診理賠金額的比率由2023年的13%持續上升至2025年的18%，反映肌肉骨骼醫療需求殷切，並已成為主要疾病類別之一。



事實上，肌肉骨骼出現不適，如及早尋求專業評估和處理，不少情況透過核心訓練及疼痛管理等保守方式已有明顯改善，未必需要做手術。於問題出現初期及早處理，可避免情況惡化，甚至演變為長期不適或嚴重影響活動能力和生活質素。



藍十字首席執行官謝佩蘭女士指出：「作為客戶的『健康保障守護者』，我們深明肌肉骨骼患者在醫療旅程中的痛點。他們往往面對多元而複雜的治療選擇，難以判斷應先求診普通科、專科、還是物理治療師。若缺乏整合協調，有可能延誤康復進度及加重醫療開支。藍十字透過與頂尖醫療機構合作，提供整合手術及復康支援的一站式『肌肉骨骼護理支援服務』，為客戶締造優質且具成本效益的醫療服務。」



一站式整合支援方案：三大核心優勢



藍十字的一站式整合「肌肉骨骼護理支援服務」是專為合資格受保人而設的增值服務，協助其在肌肉骨骼診斷、治療及康復期間，處理相關的行政及安排事宜。服務涵蓋：

