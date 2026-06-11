獅騰控股與美亞娛樂聯手推出AI驅動品牌「MASYN」

跨界聯袂加速品牌 IP 商業化 開啟東南亞AI商務新模式 香港2026年6月11日 /美通社/ -- 獅騰控股有限公司（「Synagistics Limited」或「獅騰控股」，香港股份代號：2562.HK）旗下數碼商務平台 Synagie，與美亞娛樂資訊集團有限公司（「美亞娛樂」）今日宣佈達成戰略合作，攜手推出全新 AI 驅動品牌MASYN。雙方將結合AI內容、數據驗證，及跨境電商運營，共同探索消費品牌孵化模式，以及東南亞跨境電商市場的增長機遇。 是次合作結合兩項各具優勢且高度互補的產業能力：美亞娛樂於AI內容 、創意敘事及供應鏈整合方面的優勢，以及 Synagie 的 AI 商務基建、電商營運能力及東南亞市場經驗。雙方將攜手打造更具輕資產、低風險及規模效益的嶄新 AI 驅動產品 IP模式。

MASYN：打造亞洲 AI 品牌商業化新引擎 MASYN 致力展示及實踐一套全新的 AI 驅動電商模式，透過市場洞察、數碼內容及電商基建，建立更具規模效益及輕資產模式的營運方案。 該項目將全面結合 Synagie 的 AI 商務能力及美亞娛樂的AI 內容製作能力，覆蓋東南亞最活躍的數碼商務平台，應用范圍包括 AI 生成內容、直播電商、短視頻營銷，同時將透過 TikTok Shop 等數碼商務平台進行數據化產品測試及市場驗證。 MASYN 的推出同時標誌着集團邁向建立AI 驅動品牌孵化及跨境電商業務商業化框架的重要一步，結合 AI 商務基建、內容驅動的消費者互動，以及跨境電商執行能力，打造可複製的東南亞市場拓展模式，協助亞洲品牌加快區域市場佈局。

獅騰控股聯合創辦人兼行政總裁 Olive Tai 表示：「MASYN 不僅是一個品牌合作項目，更是集團首次推出具規模效益的AI 商務及消費 IP 商業化模式。我們相信透過結合 AI 市場洞察、數碼商務基建及內容驅動營銷能力，該模式可複製至多個產品類別及市場，為亞洲品牌建立一套更具規模效益及輕資產模式的東南亞市場拓展方案。」 她續指：「MASYN 的定位不只是單一珠寶品牌，而是一個可擴展的商業化框架。未來 IP 商業化將不再局限於產品本身，而是進一步延伸至品牌、創作者及內容三大核心範疇。透過結合 AI 商務、內容營銷及跨境電商能力，我們期望推動亞洲品牌及 IP 更高效拓展東南亞市場。」

美亞娛樂貫通內容、商務與消費者互動 MASYN 名稱結合「MA」（美亞娛樂）及「SYN」（Synagie），象徵娛樂、科技與商務能力於亞洲市場的融合。MASYN為AI驅動電商新模式的首個項目，匯聚世界各地的設計系列及創意合作，並在統一的AI商業化基建下推動品牌發展。 美亞娛樂將發揮於AI內容、IP、產品開發及供應鏈資源方面的優勢，其自研 AI 平台「無極」亦將被延伸應用於本次合作，為 MASYN 提供電商內容創作、產品開發及商業化落地支持；Synagie 則負責提供 AI 商務技術、電商營運支援、數碼營銷執行，以及東南亞區域市場營運能力。雙方將共同推動 MASYN 的品牌商業化及區域市場拓展。

MASYN平台將透過 AI 消費者洞察、即時市場測試及數據分析，支援產品定位、定價策略及區域市場部署，進一步提升商業化及跨境市場拓展效率。 美亞娛樂資訊集團有限公司執行董事兼行政總裁李燈旭先生表示：「AI 正在重塑內容生產與商業化的方式。美亞娛樂自研 AI 平台『無極』將延伸應用於本次合作，支援短視頻製作及電商內容生產。透過 MASYN，我們希望探索一個由 AI 內容驅動、數據驗證及供應鏈支持所構成的新模式，並進一步延伸至更多品類，協助更多品牌拓展東南亞市場。」

獅騰控股與美亞娛樂攜手升級「AI + IP + 跨境電商」戰略，加速東南亞區域拓展 是次合作標誌着雙方由電商服務戰略升級至「AI + IP + 跨境電商」三軌並行的新增長模式，加速東南亞區域佈局。東南亞作為全球增長最快的數碼商務市場之一，跨境電商需求強勁、數碼消費滲透率持續提升，為品牌區域化擴張帶來龐大商機。 透過 MASYN，Synagie 與美亞娛樂將整合娛樂 IP、AI 生成內容、數碼商務基建及數據化市場洞察，建立一套具規模效益及輕資產特點的消費品牌增長模式。雙方相信，現今 IP 商業化的概念已不再局限於產品本身，而是進一步延伸至品牌、創作者及內容三大核心領域，並透過「IP → 內容 → 電商」一體化模式，結合創作者驅動電商、AI 內容營銷及跨境數碼商務部署，進一步提升 IP 商業化及區域市場拓展能力。

集團預期，隨著 MASYN 逐步拓展至東南亞市場，未來三至五年有望實現約 1,000 萬美元 GMV（商品交易總額），作為驗證其 AI 驅動品牌 IP 商業化及跨境電商模式的重要里程碑。展望未來，集團將推出「IP 協同開發服務」業務，結合 AI 市場洞察、數碼商務基建及東南亞區域營運能力，協助中國及香港品牌進行產品孵化、跨境電商部署及區域市場拓展，鞏固並擴大集團於 AI 商務及區域數碼商務市場的業務版圖。 關於 Synagistics Limited 獅騰控股有限公司 ( 香港股份代號： 2562.HK) 獅騰控股有限公司（Synagistics）是一家總部位於新加坡的人工智能（AI）與大數據公司，於香港聯合交易所主板上市，並因成功完成香港首宗 De-SPAC 交易而備受市場矚目。獅騰控股憑藉強大的行業資源支援，持續推動創新發展，積極擴大在亞洲快速發展的數字生態系統中的影響力。

獅騰控股被公認為東南亞領先的數碼解決方案供應商之一，其數據驅動的數碼商務平台 Synagie已為600多家企業及知名品牌提供技術支援，助力其數字化轉型。隨著 Geene 於 2025 年 3 月初正式推出，獅騰控股進一步確立了其在人工智能領域的領先地位，鞏固其作為全球 AI 生態系統重要領導者的地位，加速企業 AI 應用與創新發展。 公司將持續拓展大中華地區及其他國際市場，並致力於推動數字化與人工智能轉型，引領企業迎接智能科技的未來。 關於美亞 娛 樂資訊集團有限公司

美亞娛樂資訊集團有限公司成立於1984年，為中國領先的華語電影及電視劇製作和發行商。美亞娛樂擁有超過600部華語影片的龐大片庫，涵蓋眾多得獎及賣座影片。憑藉豐富片庫，美亞娛樂成功拓展多條收費電視頻道，包括TVB網絡電視及台灣中華電信MOD，為廣大觀眾提供人氣電影及電視劇節目。美亞娛樂亦於中國開設影院，合共提供逾2,000個座位，部分影院更採用頂尖的I-MAX激光放映技術。 2026年，美亞娛樂正式進軍短劇市場，借助其豐富片藏資源、自有優質IP及長期合作的知名電影製作班底，輔之以自研AI平台「無極」加速優化短劇製作效率，以規模化打造具備「香港特色」的優質短劇，向海內外市場投放，開拓內容變現新路徑。