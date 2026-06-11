Reka攜手Moonvalley推進實體AI模型與基礎設施建設

舊金山2026年6月11日 /美通社/ -- 專注面向現實世界研發基礎智能技術的AI研究實驗室Reka宣佈與Moonvalley達成合作，吸納一批優秀的AI研發人員和工程師，共同加速推進實體AI模型與基礎設施建設。
本次整合後，Mateusz Malinowski博士、Mikołaj Bińkowski博士，以及一批曾任職於DeepMind、Meta、亞馬遜、微軟、Google、Wayve和Runway的研發人員和工程師正式加入Reka。Malinowski此前是一位資深研究科學家，Bińkowski曾任Google DeepMind高級研究科學家，二人均是Google的Veo系列模型的核心研發人員，如今將加入Reka的研發領導團隊。
Reka致力於打造能夠在現實環境中進行推理、模擬與行動的AI，旗下模型旨在攻克各類複雜的現實難題，應用場景涵蓋自主防禦、智能機器人、新一代可穿戴設備及媒體領域等。
Reka首席執行官Dani Yogatama表示：「實體AI本質上是一項前沿科研課題。這支團隊在視頻生成與多模態模型領域擁有頂尖專業能力。雙方將攜手打造能夠理解並在現實世界中行動的AI系統，覆蓋仿真模擬、機器人應用和實時決策等多個領域。」
Mateusz Malinowski說道：「我們研發的模型並非僅能生成視頻，更能理解現實世界的運行規律。它可以模擬運動狀態、物理規則與時序動態，讓機器人在行動前預判結果，打造出更安全、更負責任的AI。我們將仿真模擬與邏輯推理融合至同一系統的發展路線，是順應行業趨勢的正確選擇。」
整合後的團隊將重點研發世界語言行動模型(WLAM)。這是一款獨特的全能模型，依托第一人稱視角及各類現實世界數據開展訓練，可通過執行高度逼真的仿真模擬來完成規劃，進而實現對現實世界的感知與行動。該模型能夠生成高保真的多模態內容，憑借領先的時空感知能力，將多模態感知信息轉化為機器人執行指令，同時還可對長視頻及流式視頻進行細粒度推理。
Reka目前的業務主要分為四大板塊：
- Reka Labs：面向現實世界的基礎智能技術研發平台
- Reka Infer：多模態AI推理平台與應用程序接口(API)
- Reka Vision：視頻處理平台，支持海量視頻數據的標注、推理、檢索與剪輯
- Reka Claru：實體AI訓練數據平台，大規模提供第一人稱視角視頻、機器人運動軌跡、世界模型影像及專業人工判斷數據
Reka的研究、工程及產品崗位火熱招募中。希望優先接入Reka平台的企業合作夥伴可直接聯繫團隊進行溝通。
關於Reka
Reka是一家總部位於舊金山的AI研究實驗室，由來自DeepMind、Meta與Google的科研人員聯合創立，專注於打造實體AI模型與基礎設施。
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SOURCE Reka