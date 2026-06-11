在中低收入國家，仍有 8.1 億名女性未曾使用流動網絡，而男性則有 5.95 億人

負擔之重、技能之缺、安全之虞，種種根深蒂固的障礙乃令中低收入國家的女性難以融入數碼世界 倫敦2026年6月11日 /美通社/ -- GSMA 今日公佈《2026 年流動服務性別差距報告》(Mobile Gender Gap Report 2026)，當中指出在 2025 年，流動網絡普及率的性別差距輕微收窄。 可惜的是，進展依舊遲緩，步伐亦參差不齊。 在中低收入國家 (LMIC)，女性使用流動網絡的可能性仍比男性低 12%。 換算下來，女性人數比男性少了 2 億，而在中低收入國家，從未使用流動網絡的女性總人數高達 8.1 億。

地區差異揮之不去 在 8.1 億未曾使用流動網絡的中低收入國家女性中，超過三分之二生活在撒哈拉以南非洲及南亞；這兩個地區的流動網絡使用性別差距最為嚴重，分別為 26% 及 25%。 在中低收入國家中，農村地區的性別差距通常比城市地區高兩到三倍。 上網障礙 中低收入國家人士主要透過手提電話上網。 不過，在智能手機擁有率上，性別差距達到 13%；擁有智能手機的女性比男性大約少了 2.1 億人。 最主要的障礙是負擔能力（主要是手機價格）、讀寫能力及數碼技能。 社會規範及結構不平等（例如教育程度及收入水平偏低），令女性首當其衝，承受這些障礙的沉重打擊。

GSMA 數碼共融主管 Claire Sibthorpe 說：「雖然自 2022 年起，流動服務的性別差距正慢慢縮小，但要解決長久以來在流動網絡普及與使用上的重大性別差距，仍需付出更多努力。 我們身處的世界，正日益數碼化，人工智能 (AI) 等技術反令數碼鴻溝及不公更顯深廣。正因如此，確保人人皆能融入數碼社會，更加刻不容緩。」 收窄流動服務的性別差距 2023 年至 2030 年期間，若能填補中低收入國家在流動網絡普及方面的性別缺口，本地生產總值 (GDP) 將可提升 1.3 萬億美元。 使用流動網絡足以改變女性的命運，使她們在應對經濟、氣候及政治動盪時，擁有更強的適應力。