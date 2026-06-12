FP Markets：《倫敦科技週》開幕，人工智能仍是焦點所在

塞浦路斯利馬索2026年6月12日 /美通社/ -- 在歐洲規模數一數二且極受矚目的歐洲科技盛會《2026 年倫敦科技週》(London Tech Week 2026) 於 2026 年 6 月 8 日至 12 日倫敦奧林匹亞展覽中心 (Olympia London) 舉行，標誌著科技行業的一個關鍵時刻。
今年的活動恰逢人工智能 (AI) 在全球各行各業以前所未有的速度發展。 根據劍橋另類金融中心 (Cambridge Centre for Alternative Finance) 的一份新報告，約 81% 的金融服務公司已在一定程度上採用人工智能，其中 40% 的公司處於成熟階段。
儘管人工智能背後的動力強勁，推動美國股市創下歷史新高，並支撐了今年至今強勁不已的優異表現，但全球股市最近卻出現了由科技股主導的回調。
上週五，納斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 下跌約 5%，創下自去年 4 月以來最大的單日跌幅。 同時，韓國綜合股價指數 (KOSPI) 本週初下跌超過 8%，促使韓國政府啟動熔斷機制。 許多市場參與者現正思考，這究竟只是暫時的技術性調整，還是更嚴重下跌的開始。
全面整合人工智能仍面臨巨大的挑戰，分散式數據基礎設施和舊有技術構成了重大障礙。 在 2026 年，大家認為擴大代理式人工智能規模的最大瓶頸是數據質素。 監管機構也竭力緊貼技術進步，但與行業的採用速度相比，卻遠遠望塵莫及。 這引發了一連串令人擔憂的問題，包括系統性風險、人工智能市場錯置和監管疏漏。
FP Markets 研究主管 Aaron Hill 表達觀點時說：「人工智能的迅速發展及其廣泛應用絕非未來之事，而是更快地實時發生。 這令人著迷又恐懼，因為沒有人知道這場革命將如何展開。 我認為人工智能將會長期存在，並繼續發展。 順應者將覓得機遇；固守者則有可能被時代淘汰，因為市場運作已不如以往。」
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