FP Markets：《倫敦科技週》開幕，人工智能仍是焦點所在

塞浦路斯利馬索2026年6月12日 /美通社/ -- 在歐洲規模數一數二且極受矚目的歐洲科技盛會《2026 年倫敦科技週》(London Tech Week 2026) 於 2026 年 6 月 8 日至 12 日倫敦奧林匹亞展覽中心 (Olympia London) 舉行，標誌著科技行業的一個關鍵時刻。

上週五，納斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 下跌約 5%，創下自去年 4 月以來最大的單日跌幅。 同時，韓國綜合股價指數 (KOSPI) 本週初下跌超過 8%，促使韓國政府啟動熔斷機制。 許多市場參與者現正思考，這究竟只是暫時的技術性調整，還是更嚴重下跌的開始。

全面整合人工智能仍面臨巨大的挑戰，分散式數據基礎設施和舊有技術構成了重大障礙。 在 2026 年，大家認為擴大代理式人工智能規模的最大瓶頸是數據質素。 監管機構也竭力緊貼技術進步，但與行業的採用速度相比，卻遠遠望塵莫及。 這引發了一連串令人擔憂的問題，包括系統性風險、人工智能市場錯置和監管疏漏。