易方達香港首席投資官（國際權益）李劍鋒在2026彭博香港投資大會上重點闡述「三大基礎性轉變」

在6月10日面向全球投資者的演講中，易方達香港首席投資官（國際權益）李劍鋒勾勒出了重塑投資格局的三大基礎性轉變：

李劍鋒在彭博香港投資大會上對聽眾說：「這些轉變不是預測——它們已經發生了。在易方達，我們正在調整我們的全球權益策略，以捕捉這一轉型。」

與港交所進行跨市場合作

在易方達投資領導層大力推動跨市場合作的有力示範下，該公司已與香港交易及結算所有限公司（簡稱「港交所」）簽訂許可協議，將要推出首只追蹤「港交所科技100指數」的ETF（交易所交易基金），而港交所科技100指數是港交所首個自主研發的港股指數。

該指數涵蓋香港最大的100家科技公司，覆蓋六大創新主題：