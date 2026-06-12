洲明亮相WOO 2026全球峰會：共創全球戶外數字廣告智慧低碳新未來

倫敦2026年6月12日 /美通社/ -- 2026 年 6 月 3 日至 5 日，世界戶外廣告組織（WOO）年度大會時隔 36 年再度落地倫敦，本屆盛會規模創下歷史新高，匯聚了來自全球 30 多個國家的 800 餘名參會代表、行業領袖與專業人士。 洲明科技作為世界戶外廣告組織這一全球戶外廣告行業唯一權威國際機構的長期合作夥伴，同時也是大會僅有的兩家中國年度贊助商之一，受邀出席展會，面向全球媒體方、技術夥伴及運營企業，全面展示旗下前沿 LED 顯示解決方案。 本屆大會聚焦重塑戶外廣告行業的三大核心驅動力：人工智能、創意設計與可持續發展，倡導行業向更智能、更具沉浸式體驗、更低碳的解決方案轉型，其中，Ad Net Zero 數字戶外廣告碳排放計算器的發佈成為大會的一項重要亮點。

這一發展方向與洲明科技的發展戰略高度契合。公司依托深厚的技術研發實力，將綠色低碳理念貫穿產品全生命週期。 這份綠色發展理念也獲得了多項權威第三方認證。洲明不僅被認定為國家工信部「國家綠色工廠」及「碳中和承諾示範單位」，更成為LED顯示屏行業首家、也是國際上首個取得TÜV南德LED顯示屏「碳標籤」核查證書的企業，走在了綠色低碳發展的行業前沿。 紮實的技術功底是產品實力的核心支撐。洲明戶外顯示屏支持前後雙面模塊化維護，防護等級達 IP69K，並搭載先進的散熱與電源管理系統。全系產品均通過對應消防安全標準檢測，採用阻燃結構設計，有效降低城市密集區域的火災隱患；部分機型還取得 B 級電磁兼容認證，可減少電磁干擾。

憑借過硬的產品性能，洲明方案已在全球多地落地應用：從沙特 AKH 大廈 2800 平方米巨型顯示屏項目，到波蘭華沙創意裸眼 3D 異形大屏項目，皆是標桿案例。 目前洲明營銷服務網絡覆蓋全球 160 余個國家，設立超 5600 個銷售及服務網點。企業也逐步實現從產品出海，向品牌、服務、可靠品質與深度合作全方位出海的升級。 戶外廣告行業的未來，必將朝著智能化、綠色化、沉浸式體驗方向邁進。洲明科技正憑借頂尖技術、規模化製造能力與全球化服務網絡，攜手全球合作夥伴，將城市空間打造為性能出眾、經久耐用、價值可觀的優質媒體載體。