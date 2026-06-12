SEL利用新型正極材料LCNO(TM)（鎳摻雜LCO）開發兼具耐燃性和高能量密度的鋰離子充電電池

日本厚木2026年6月9日 /美通社/ -- 總部位於日本神奈川縣厚木市的半導體能源研究所股份有限公司（Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.，以下簡稱「SEL」）針對消費類鋰離子充電電池開展了釘刺測試安全驗證（以下簡稱「本次驗證」）。本次驗證採用了由SEL開發的新型正極活性材料(*1)——鎳摻雜鈷酸鋰（以下簡稱「LCNO™」）。結果表明，公司已成功實現兼具耐燃性和高能量密度(*2)的鋰離子充電電池。 1. 兼具耐燃性和高能量密度的鋰離子充電電池 SEL新開發的LCNO(TM)電池，即鋰離子充電電池，在保持鈷酸鋰(LCO(*3))電池高能量密度特性的同時，成功提升了耐燃性能。

SEL新開發的LCNO(TM)不僅向LCO中摻雜了鎳，同時還加入了鎂。因此，鎳和鎂佔據了層狀岩鹽結構LCO中的鋰位點，從而支撐CoO2層（層狀結構）。經確認，即使在充電狀態（即鋰從LCNO中脫離時），該結構仍保持穩定。X射線衍射測量結果表明，在4.6V以上高電壓充電條件下（即大量鋰被提取時），LCNO不會轉變為H1-3相，而是轉變為不同於O3相的另一種晶體結構（O3'相）。 因此，LCNO(TM)電池具有極高的結構穩定性，有助於抑制高電壓充電以及充放電循環過程中產生的性能衰減。

(*5)H1-3相

充電過程中晶體結構發生變化時出現的一種結構類型，會對充放電循環性能產生負面影響。 論文信息

Communications Materials, 5, 108 (2024)

https://doi.org/10.1038/s43246-024-00543-y ——標題：利用熔融氟化鹽控制鈷酸鋰相變以提升鋰離子電池性能(Controlling lithium cobalt oxide phase transition using molten fluoride salt for improved lithium-ion batteries)

——作者：

Mayumi Mikami (1)、Jo Saito (1)、Teruaki Ochiai (1)、Masahiro Takahashi (1)、Tatsuyoshi Takahashi (1)、Yohei Momma (1)、Kazutaka Kuriki (1)、Rihito Wada (1)、Kazune Yokomizo (1)、Genki Kobayashi (2)、Shinichi Komaba(3)和Shunpei Yamazaki (1) (1) 半導體能源研究所股份有限公司

(2) The Institute of Physical and Chemical Research）

(3) The Tokyo University of Science） 關於半導體能源研究所股份有限公司 半導體能源研究所股份有限公司（總部：日本神奈川縣厚木市）自1980年成立以來，一直踐行專注於研發的獨特商業模式。