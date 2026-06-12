亞洲資本俱樂部獲TAKARA LEBEN戰略委任 正式進軍日本房地產市場

香港和日本大阪2026年6月11日 /美通社/ -- 亞洲資本俱樂部(Asia Bankers Club)今日宣布正式進軍日本房地產市場。該公司與日本頂尖綜合開發商TAKARA LEBEN（MIRARTH Holdings Group旗下子公司）達成戰略合作，被委任為大阪LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE項目的全球獨家代理。

此次布局是亞洲資本俱樂部發展的重要裡程碑。當前宏觀經濟與地產市場基本面向好，日本房產被眾多投資者視為當下亞洲最具投資價值的領域之一，該公司也順勢將跨境投資平台拓展至日本。

亞洲資本俱樂部認為，多重核心利好將推動日本邁入全新的戰略增長周期：大阪多個度假區項目即將動工、日本各大城市全面開展大規模城市更新、日本經濟結構多元穩定、旅遊業繁榮發展，加之日元歷經多年走弱後具備長期升值潛力。