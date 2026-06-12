亞洲資本俱樂部獲TAKARA LEBEN戰略委任 正式進軍日本房地產市場

香港和日本大阪2026年6月11日 /美通社/ -- 亞洲資本俱樂部(Asia Bankers Club)今日宣布正式進軍日本房地產市場。該公司與日本頂尖綜合開發商TAKARA LEBEN（MIRARTH Holdings Group旗下子公司）達成戰略合作，被委任為大阪LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE項目的全球獨家代理。
此次布局是亞洲資本俱樂部發展的重要裡程碑。當前宏觀經濟與地產市場基本面向好，日本房產被眾多投資者視為當下亞洲最具投資價值的領域之一，該公司也順勢將跨境投資平台拓展至日本。
亞洲資本俱樂部認為，多重核心利好將推動日本邁入全新的戰略增長周期：大阪多個度假區項目即將動工、日本各大城市全面開展大規模城市更新、日本經濟結構多元穩定、旅遊業繁榮發展，加之日元歷經多年走弱後具備長期升值潛力。
與此同時，國際投資者對成熟市場穩健資產的需求持續攀升。這類資產抗風險能力強、入手門檻合理，還擁有長期增值空間，備受市場青睞。
亞洲資本俱樂部創始人兼首席執行官賴衍銘(Kingston Lai)先生表示：「我們對日本市場已持續觀察數年，如今正是入局的最佳時機。」
「宏觀經濟走勢、基建投入、旅遊業發展、城市更新以及當前匯率環境，共同為國際投資者創造了難得的投資窗口。」
LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE項目憑藉優越的地段、可觀的長期升值潛力，以及海外投資者可直接對接日本本土開發商的稀缺優勢，成為亞洲資本俱樂部落地日本的首個標桿項目。
該項目地理位置十分優越，步行兩分鐘即可抵達大阪上本町站與谷町九丁目站這兩大主要軌道交通站點。其中，大阪上本町站已被納入重點城市更新與重建規劃，片區未來增值與升級前景明朗。
該項目還緊鄰近鐵集團總部和五星級大阪都喜來登酒店(Sheraton Miyako Hotel Osaka)等知名商業地標，交通路網四通八達，可便捷通達大阪全市及整個關西地區。
除區位優勢突出外，該項目投資門檻友好，房產起售價約36萬美元。海外買家最高可申請70%按揭貸款，既能幫助投資者對沖匯率風險，又可把握日本房地產長期增值機遇。
不同於日本眾多緊湊型都市住宅，LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE戶型設計合理、規劃考究且空間開闊，既適合自住，也深受長期投資者青睞，後續轉售與資產退出增值潛力充足。
亞洲資本俱樂部布局日本市場，既出於對市場時機與投資價值的戰略考量，也依託雙方多年積累的合作基礎與互信關係。
日本房地產行業高度重視合作人脈，當地大型上市開發商指定一家海外企業擔任海外配額房源銷售的全球代理合作伙伴，實屬罕見。
雙方合作淵源已久：早在2019年，亞洲資本俱樂部便與TAKARA LEBEN攜手開發越南地產項目，憑藉出色的業績表現、專業的國際代銷平台收穫開發商認可，此次再度達成合作。
TAKARA LEBEN項目總監Koichi Takahashi對此合作評價道：「自2019年越南項目合作取得成功以來，我們十分高興能與亞洲資本俱樂部延續伙伴關係。多年來，該團隊海外銷售實力出眾，擁有龐大的全球投資者網絡，同時能為投資者提供完善專業的售後配套服務。」
「亞洲資本俱樂部深諳如何面向海外客群精準推介日本地產項目，始終秉持專業準則、維護長期客戶關係，因此我們再度委任其為全球獨家代理，相信雙方將繼續合作成功。」
本次戰略合作落地後，亞洲資本俱樂部將積極擴充日本項目儲備，後續將落地東京、京都、福岡、札幌多地優質項目，並持續對接日本領先的開發商，助力本土項目打通海外渠道、對接全球投資客群。
亞洲資本俱樂部將在中國香港及台灣地區舉辦LEBEN OSAKA UEHOMMACHI PRAISE專屬首發推介會，活動詳情如下：
香港專場：
日期：2026年6月13日
場次時段：中午12:00（僅限VIP預展）、下午2:00（粵語場）、下午4:00（英文場）
地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓Ming Road（明廳片區）活動形式：項目宣講+現場答疑
台北專場：
日期：2026年6月11日
時段：傍晚6:30
地點：Oncor響艷都市會所(https://maps.app.goo.gl/Cd1BzPaR3huHq56k9?g_st=il)
活動形式：項目宣講+雞尾酒交流會
本項目面向海外的可售房源配額有限，所有場次僅接受預約報名，席位先到先得。
關於亞洲資本俱樂部
亞洲資本俱樂部是精英圈層拓展人脈、實現財富增值的專業平台。該公司2012年誕生於金融行業，現已匯聚超十萬名企業家、投資人與行業創新者，搭建起覆蓋科技、創投、清潔能源等全賽道的全球化資源網絡。平台核心公信力依託頂尖管理層與資本背書：創始人賴衍銘曾任摩根士丹利執行董事；新濠博亞娛樂有限公司(Melco Resorts & Entertainment)（納斯達克代碼：MLCO）主席兼首席執行官何猷龍旗下家族辦公室黑桃資本(Black Spade Capital)是該公司的戰略投資方。
關於TAKARA LEBEN
TAKARA LEBEN隸屬於MIRARTH Holdings Group，是日本領先的綜合地產開發商，以高品質住宅開發、城市更新項目聞名，在日本房地產市場擁有良好的聲譽。該公司已在日本各大核心城市打造眾多高端開發項目，是日本房地產領域值得信賴的品牌。
媒體聯繫人：
Agnes Chen，亞洲資本俱樂部
官網：https://www.asiabankersclub.com/
電郵：[email protected]
Whatsapp: +852 98217619
官方LINE帳號：@asiabankersclub
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SOURCE 亞洲資本俱樂部