由成都出發，走向世界 全球領先威士忌生產商保樂力加集團 透過香港展示中國原產威士忌「叠川」

香港2026年6月12日 /美通社/ -- 全球領先的威士忌生產商之一的保樂力加集團（Pernod Ricard），於今早舉行「由成都出發，走向世界 —— 透過香港展示中國威士忌：叠川」記者會，獲保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士等人擔任主禮嘉賓。 保樂力加在2023年推出首款中國原產的叠川（THE CHUAN）純麥芽威士忌，實現了釀製卓越非凡中國原產麥芽威士忌的願景，更於中國四川峨眉山，開設集威士忌、美食與藝術於一身的世界級地標「叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心」。今年三月，商務及經濟發展局局長丘應樺曾率領代表團到四川及貴州考察，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，並了解中國新一代高端烈酒品牌，當時叠川正是代表之一。

保樂力加香港及澳門營運總監林翠華女士致開幕詞時，引證香港烈酒市場的優勢：「特區政府近年多項政策，包括調整高端烈酒稅制、協助內地酒企開拓海外市場等，不但提升香港作為烈酒貿易樞紐的競爭力，更有助中國烈酒在香港發揮龐大的品牌效應。正因如此，保樂力加亦決定加大投資，積極推動中國威士忌的發展，並會將香港視為將各項產品帶到國際市場的重要平台，讓叠川由成都出發，透過香港走向世界。」 保樂力加於記者會上公布，叠川將推出兩款全新產品，包括使用叠川品牌獨家研發「中國單嶺®橡木桶」製成的「叠川麥芽威士忌煙燻中國單嶺桶」，以及另一全新產品「叠川麥芽威士忌PX雪莉桶」，將於未來一年內推出市面，進一步豐富中國威士忌的發展版圖。

集團亦宣布，叠川將會在香港與由投資推廣署從內地引進、米芝蓮一星及黑珍珠一星餐廳「成都宴」合作，推出專屬的威士忌配餐體驗，將中國威士忌與四川菜結合，帶來全新的川酒川菜文化演繹，冀透過香港將中國威士忌與中國文化一同推廣到全球。 叠川 — 國際知名烈酒集團首個中國原產威士忌品牌 叠川為國際知名烈酒集團保樂力加首個中國威士忌品牌，秉持「以中國本土原料釀造出具中國特色的威士忌」的製酒理念，自2023年起推出中國原產麥芽威士忌。首款產品「叠川純麥芽威士忌」由叠川首席釀酒師楊濤博士率領國內團隊研發，運用美國、西班牙及中國長白山的三大洲橡木桶陳釀及疊式調配法，造就口感層疊複雜、帶有獨特東方木質辛香尾韻的中國特色威士忌。

為出產中國原產的威士忌，保樂力加早年已選址四川峨眉山建設叠川麥芽威士忌酒廠，並持續投資10 億元人民幣，並從農業、威士忌釀造工業和旅遊業等全方位支持四川省發展。叠川麥芽威士忌酒廠體驗中心同在2023年開幕，讓訪客更了解製酒過程，同時提供高品質的美食及用餐體驗，與叠川威士忌交相輝映。 – 完 – 高清圖片下載：https://www.dropbox.com/scl/fo/dtceifmac6tzr0nxj36qh/ALlwcM2he8UbnbZNK1rkzVE?rlkey=qudd4yq30iye3mraoouflbktf&st=eyh5sgc1&dl=0 關於保樂力加 保樂力加是全球烈酒和葡萄酒行業的領導者，擁有傳統工藝、先進的品牌建設和遍布全球的分銷網絡。我們享有盛名的產品組合涵蓋從高檔到奢華檔的品類，品牌包括絕對伏特加(伏特加)、力加(茴香酒)、百齡壇、芝華士、皇家禮炮、格蘭威特(蘇格蘭威士忌)、尊美醇(愛爾蘭威士忌)、馬爹利(干邑)、哈瓦納俱樂部(朗姆)、必富達(金酒)、馬利寶(力嬌酒)、瑪姆以及巴黎之花(香檳)。我們的使命是確保品牌的長期發展，充分尊重人類和環境，同時為世界各地的員工提供富有意義、包容、負責任的企業文化環境，使得他們成為真正的「創享歡聚」代言人。保樂力加在2023 財年的合併銷售額達到121.37億歐元。