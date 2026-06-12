101 Gift 發佈 2026 夏季企業採購建議 揭秘三大高回報企業禮品

香港 - 2026年6月12日 - 隨著氣候變化及市場推廣模式的演變，企業在制定季度營銷策略時面臨著新的挑戰。本地具規模的禮品訂製公司 101 Gift 今日針對最新市場動態，發佈 2026 夏季企業推廣與採購建議，剖析極端天氣及國際體育盛事對企業營銷策略的影響。同時，公司宣佈其業務模式已成功轉型，正式突破傳統禮品供應框架，為企業提供更全方位的市場推廣方案。

關於101 Gift And Premium

101Gift（101禮品）是香港卓越的企業及宣傳 禮品訂製公司，提供靈活的小批量訂單及一站式服務。由禮品諮詢、創意設計、生產、品質檢驗至售後支援，全程均由專人嚴密監督。我們深獲大型金融機構（如 MPFA、Citibank）、頂尖科技企業（如 Pure Storage）及教育機構信賴。101Gift 堅持嚴格把控生產細節，確保每件商務禮品都能完美契合客戶的品牌形象與最高質量要求，助企業輕鬆送出獨特而溫馨的專屬禮物。



