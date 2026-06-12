GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局

香港 - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的 世界盃禮品 或 最新禮品 ，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。

關於壹禮品（GiftOne）

壹禮品（Apex One Global Limited）為香港領先的商務企業禮品訂製平台，擁有十餘年豐富的行業經驗。公司致力於為各大企業、政府機構及團體提供創新、實用及高品質的客製化宣傳禮品與贈品方案。GiftOne 除了擁有豐富的商務企業 禮品訂製經驗，同時擁有合作緊密的 市場策劃合作夥伴，為客戶提供一站式 市場推廣服務。客戶可以真正實施 O2O 無縫連接。由專業設計、生產、行銷策劃到物流提供一站式服務，全方位助企業提升品牌價值與營銷成效。



