Bybit最新儲備金證明顯示主流資產超165億美元

阿聯酋迪拜2026年6月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 發佈第36份 儲備金證明 (PoR) 報告，反映截至2026年5月27日的資產餘額，主流資產價值突破165億美元。經 Hacken 獨立核驗，最新披露顯示USDT、USDC、BTC和ETH等核心資產的儲備率均超過100%，表明用戶負債由鏈上持倉全額覆蓋。

ETH儲備率：104%

（用戶資產：552,540枚ETH | 錢包持倉：579,288枚ETH）

隨著機構與個人投資者參與度持續擴大，儲備金證明已成為數字資產行業日益重要的透明度衡量指標。Bybit最新報告提供了經獨立核驗的儲備餘額與用戶負債情況快照，進一步提升了交易所資產托管與償付能力的透明度。

儲備金餘額與核驗記錄發佈於Bybit儲備金證明頁面，並定期更新。

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關於Bybit

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