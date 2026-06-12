東成再獲國際認證：角磨機連續3年登頂全球銷量榜首

南通2026年6月12日 /美通社/ -- 繼獲得弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）授予的「2022-2024年連續及累計三年亞洲電動工具市場銷量第一」權威市場地位聲明後，江蘇東成電動工具有限公司（以下簡稱「東成」）於近日再獲該機構權威認可——「東成角向磨光機連續三年全球銷量第一（2022-2024年）」。 角向磨光機（角磨機）是電動工具領域應用廣泛的核心品類之一，這一認證不僅意味著東成在行業核心品類實現全球領先，也標誌著中國電動工具品牌正在以更強的產品力與品牌力登上世界舞台。

深耕角磨機領域二十餘載 東成與角磨機的淵源可追溯至企業轉型的關鍵節點。2001年，東成從零部件供應商向整機製造商戰略轉型，2002年推出首批三款整機，其中之一就是角磨機，新品憑借比肩國際大牌的穩定性與極高的性價比迅速席捲市場。 歷經多年發展，東成角磨機已形成覆蓋建築裝修、石材加工、船舶工業、水利工程等多場景的強大產品矩陣，並針對不同國家和地區的使用習慣、工況需求及安全標準進行相應適配。同時，東成也持續圍繞用戶真實作業需求進行產品迭代，從輕量化機身設計，到動力系統升級，再到防塵結構與耐久性能優化，不斷提升產品在效率、操控性與可靠性上的綜合表現。例如：DCSM08-100主打小機身高效能，132mm超細機身、1.3kg輕量設計，單手握持無負擔。S1M-FF03-100S磨切多用，一機搞定，950W 強勁電機搭配 186mm細手柄，小頭殼輕鬆應對狹小空間，大口徑風道高效散熱，久用依舊穩定順暢。S1M-FF17-100強勁高效，1100W電機搭配大模數鋼製齒輪，自停碳刷保護電機，可拆卸風窗便於快速清塵，耐用又高效。

硬核實力構築全球領先優勢 東成角磨機能夠連續三年位居全球銷量第一，背後離不開長期積累形成的綜合競爭優勢。從核心技術研發到品質管控，從成本優化到全球化佈局，東成以強大產業鏈實力持續夯實行業領跑地位。 在技術研發層面，東成始終堅持自主研發路線，圍繞電機等核心部件持續投入。依托長期技術積澱與智能製造能力，東成持續推動角磨機在動力性能、安全性、可靠性與智能化方向升級迭代。近年來，東成鋰電無刷角磨機搭載自研高性能電機與電控，兼顧輕量化與高效運行，契合用戶便捷高效的作業需求。東成角磨機在防塵、操控、散熱等關鍵技術上不斷取得突破，截止2025年底，累計申請專利130餘件、授權120餘件，以持續創新構築技術壁壘。

在品質管理方面，東成建立了覆蓋研發、生產、檢測全流程的質量管理體系。依托強大智能製造能力，實現電機、機殼等關鍵部件自主製造，從源頭確保產品一致性與穩定性。同時，東成建立嚴苛檢測標準，例如鋰電電池包需通過300餘次嚴苛的充放電循環測試，並搭配智能充放電保護、線路板MCU塗膠防護等多重設計，進一步提升產品耐用性與安全性。正是對品質的長期堅守，也讓東成角磨機贏得全球市場廣泛認可。 除了技術與品質優勢，東成還憑借強大的產業鏈整合能力形成突出的成本競爭力。通過核心部件自主研發製造，降低外部採購依賴；依托規模化生產與智能製造體系，進一步攤薄生產成本。在保證性能與品質的前提下，東成持續為全球用戶提供高質價比的產品，不斷擴大市場覆蓋。

與此同時，東成持續深耕全球化佈局。針對不同國家和地區的使用標準、工況需求與用戶習慣，東成已構建覆蓋多場景的產品矩陣，並建立成熟的海外渠道與服務網絡。目前，東成已建成10000餘家海外專賣角形象店，大大提升全球市場觸達能力與服務效率。成熟的全球化佈局，也成為東成角磨機持續領跑全球市場的重要支撐。 從黃海之濱的小廠成長為電動工具亞洲市場銷量第一的品牌，東成始終堅持以「精誠」為本，在持續創新與全球化發展中不斷夯實自身實力。此次獲得「東成角向磨光機連續三年全球銷量第一（2022-2024年）」認證，不僅是對東成市場表現的權威認可，也意味著中國電動工具品牌正在全球產業競爭中實現新的突破。