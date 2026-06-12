Bybit推出2026足球季活動 獎池最高100萬美元

阿聯酋迪拜2026年6月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit正式推出2026足球季活動。本次活動以「賽場無處不在」(The Pitch is Everywhere)為主題，是一場分階段交易及賽事競猜活動，獎池總額最高可達100萬美元，用戶可通過交易、賽事預測來參與瓜分獎池。 活動時間為協調世界時(UTC)2026年6月9日10:00至7月19日23:59，融合交易操作與足球賽事，分多個階段發放獎勵。秉持「賽場無處不在」的理念，該活動將Bybit塑造成一個全新的金融平台：平台內的每一款產品、每一項功能、每一次操作，都對應著球場上的不同角色，為用戶提供豐富的參與形式、策略博弈空間與獲獎渠道。

用戶可在Bybit上進行交易、跟蹤賽事結果，按比例瓜分獎池。活動不設排名機制，也不採用勝者通吃機制，所有符合資格的用戶均按照個人積分在總積分中的占比領取獎勵，積分越高，獲得的獎勵份額就越多。 本次活動分為三個獨立階段，每個階段都有單獨的獲獎機會：第一階段為小組賽階段，時間是2026年6月9日至6月28日；第二階段為淘汰賽階段，時間是2026年6月28日至7月12日；第三階段為決賽階段，時間是2026年7月12日至7月19日。每個階段開始時積分都會清零，參與者可在活動全程重新比拚、角逐獎勵。