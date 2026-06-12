港人灣區置業最紅名盤　長江實業集團瀧珀熱銷逾800伙

新一批高層單位即將推出 基建醫療雙重利好勢掀置業浪潮

香港 - 2026年6月12日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目——瀧珀，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，發展商乘勢預告即將推出新一批高層精選單位，勢必再掀港人灣區置業新熱潮。



瀧珀項目現場實景

新口岸5分鐘通關及跨境醫療落地 打造港人無憂生活圈



近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。



瀧珀項目現場實景

醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的價格，享受快捷且具保證的優質跨境診療服務，大大紓緩港人對內地就醫的醫療顧慮。



新批單位即將應市 暢享更佳景觀



瀧珀項目現場實景

為回應持續高漲的置業需求，瀧珀即將推出新一批高層優質單位應市。新批單位涵蓋一房及兩房多個戶型，建築面積由約550至861平方呎，間隔方正實用，戶戶設有露台，入場價僅約¥40餘萬起，月供低至約¥1,500起。買家能以親民價錢進駐景觀更開揚的單位，飽覽廣闊景致，盡享極高性價比。



長實品牌實力護航 利好因素料帶動銷情



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司總經理—市場楊穎新表示：「瀧珀憑藉優越地段、卓越品質及長江實業集團一貫信譽與實力，甫推出便成為深圳都市圈港人灣區置業新寵。隨著新皇崗口岸大幅提升通關效率，相信大灣區樓盤會更被看高一線，瀧珀更備受港人買家追捧，銷情看俏。」和記地產集團有限公司市場總經理王偉明補充：「惠州首個港澳居民健康中心啟用後，我們有信心這些利好因素將進一步帶動銷情，吸引更多港人進駐。惠州除了是港人吃喝玩樂熱門之選，現更成為了港人養生、養老的福地。為滿足港人需求，瀧珀項目景觀更開揚的新一批高層單位即將推出，我們誠邀廣大香港市民把握良機，發掘灣區濱海生活的無限可能。」





