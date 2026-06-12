海信以RGB MiniLED創新技術助陣2026年國際足聯世界杯™開幕

作為RGB MiniLED技術的開創者，海信憑借搭載Chromagic的新一代RGB MiniLED技術，持續深耕顯示技術創新，為全球體育愛好者呈現更自然、更逼真的色彩視覺效果。本屆2026年國際足聯世界杯™期間，海信將這一技術優勢帶上全球頂級足球賽場，場邊廣告亮起「RGB MiniLED電視開創者『與』有愛，科技也動情」(Innovating a Brighter Life)兩大標語，既展現了品牌在顯示領域的先發技術實力，也傳遞出以科技賦能日常生活的品牌理念。

為慶祝世界杯開賽，海信於美國紐約哈德遜城市廣場開啟為期一周的球迷線下體驗活動。本次快閃體驗活動攜手阿迪達斯打造互動足球裝置，同步設置賽場風格展示區、數字塗鴉創作體驗區，並推出2026年國際足聯世界杯™官方周邊禮品派送活動。到場游客可親身感受RGB MiniLED技術帶來的鮮活視覺互動效果，體驗海信最新大屏產品，沉浸式體驗居家觀賽的賽場氛圍。

足球再次凝聚起全球各地的觀眾，而海信也繼續詮釋前沿科技創新與人文情感聯結的融合之道。無論是在頂級足球賽場亮出「RGB MiniLED電視開創者」的技術標簽，還是通過沉浸式體驗拉近與球迷的距離，海信始終堅守「有愛，科技也動情」的品牌使命，力求打造性能出眾的科技產品，為人們的重要時刻增添更多美好體驗。