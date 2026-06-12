海信RGB主題快閃活動點亮2026國際足聯世界杯新地標

海信RGB主題快閃活動的舉辦地在紐約哈德遜城市廣場的地標「大松果」(The Vessel)旁的黃金地段。活動時間為6月9日至13日，致力於打造融合品牌形象、前沿科技與足球文化的全新打卡地標。現場裝置搭載LED大屏，動態循環播放海信品牌核心理念、RGB三原色動畫及世界杯相關元素，巧妙地將"RGB"解讀為本次活動的核心主題——"Real Game Begins with Hisense"（真正的比賽，從海信開始），傳遞出一個核心主張：想要真實沉浸的觀賽體驗，離不開海信的尖端顯示技術。

紐約2026年6月12日 /美通社/ -- 作為2026年國際足聯世界杯(FIFA World Cup 2026 ™ )官方贊助商，海信於6月9日在紐約哈德遜城市廣場推出RGB主題快閃活動。本次活動擁有國際足聯官方授權資源，並攜手阿迪達斯開展品牌聯動，依托沉浸式互動體驗，將海信顯示技術與足球文化相融。本次活動面向公眾開放，旨在打造感受世界杯氛圍的線下空間。

活動現場展出海信旗艦RGB MiniLED電視矩陣：三台116英寸UX系列電視與一台85英寸U9系列電視。作為世界杯官方視頻助理裁判(VAR)專用顯示設備供應商，海信憑借RGB MiniLED技術直擊世界杯觀賽痛點。現場設置多款足球互動游戲，讓參觀者有機會親身感受精准色彩、流暢動態、大屏沉浸感與護眼表現，並將產品參數轉化為直觀可感的觀賽場景。

這兩項互動體驗均以海信RGB MiniLED顯示技術為底層支撐，把技術參數轉化為可感知的互動反饋，讓"Real Game Begins with Hisense"不再只是品牌口號，而是消費者能夠親身參與的真實體驗。

活動同步融入美國市場零售轉化鏈路，推出"Our Host with Hisense"（與海信共赴主場）計劃。參與者完成足球知識問答，即可生成帶有紅/綠/藍三色標識的專屬球迷身份海報，並獲取匹配的電視產品推薦；海報附帶二維碼，可跳轉至海信美國官網選購。憑借線下互動記錄還可參與線上優惠券抽獎，實現線下客流向線上銷售的轉化與流量互通。

紐約RGB快閃是海信2026國際足聯世界杯系列贊助活動的一環。從紐約哈德遜城市廣場沉浸式體驗、SFE商用顯示展區的海信前沿技術展、多倫多國際足聯博物館感官互動項目，到墨西哥城FFF（國際足聯球迷節）球迷活動以及國際廣播中心(IBC)VAR運營中心技術展示，海信以RGB MiniLED技術為主線，將分散的賽事贊助權益串聯為完整統一的品牌敘事。這一策略讓"Real Game Begins with Hisense"落地為可親身感受的體驗，將專業顯示技術轉化為普通消費者易於理解的場景化表達，並依托IP跨界合作拓寬品牌觸達渠道。未來，海信將繼續以技術為根基、足球文化為情感紐帶，深化與全球消費者的聯結。