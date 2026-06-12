第七屆"海峽金融論壇・臺企發展論壇"在廈門舉辦

中國廈門 - 2026年6月12日 - 6月12日，由福建省地方金融管理局、廈門市地方金融管理局、全國臺灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦，廈門金圓投資集團承辦，金圓統一證券執行的第七屆"海峽金融論壇・臺企發展論壇"在廈門舉辦。論壇以"三載融合啟新程，同心發展譜新篇"為主題，圍繞兩岸金融合作、臺企融資擴容、產業轉型升級、閩臺金融創新等議題開展交流，助力福建加快建設臺胞臺企登陸第一家園。



本屆論壇是第十八屆海峽論壇重要配套活動。論壇期間，9個閩臺金融融合專案完成簽約，總規模達91億元，覆蓋兩岸產業合作、民生供水保障、老牌臺企產能升級、科創產業、現代農業等多元領域金融服務，持續釋放金融政策紅利，推動臺胞臺企共用金融資源，為閩臺產業融合注入新動能。



論壇上，兩岸財富管理暨資產管理跨業聯盟揭牌成立。該聯盟由金圓集團支持，旗下金融機構發起倡議，廈門國際信託、金圓統一證券、圓信永豐基金、富邦華一銀行、君龍人壽、廈門長庚醫院等機構共同發起，以服務兩岸同胞財富管理與資產管理需求為核心，打造涵蓋大陸臺胞臺企資產配置、家族信託與財富傳承、養老金融與健康保障等場景的一站式服務平臺。



論壇還集中發佈一批對臺金融創新成果。大陸銀行業首個對臺金融服務團體標準《銀行業金融機構對臺金融服務規範》正式發佈，白鷺分臺胞金融服務平臺同步推介，進一步優化臺胞在閩生活、臺企發展金融服務。



