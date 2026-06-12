Seaspan 接收首艘 10,800 汽車當量單位雙燃料液化天然氣純汽車卡車運輸船

船隻與全球汽車物流龍頭 Hyundai Glovis 合力開發，設有 14 層甲板（包括 4 層可升降甲板）及可升降坡道系統，不僅提升貨物調配的靈活度及裝載量，亦有助減低運輸每輛車的排放密度。

Glovis Lighthouse 是全球少數載運量超過 10,000 汽車當量單位的船舶之一，屬於目前最大級別的汽車運輸船。 此船體現公司致力提供兼具規模、效率與未來燃料技術的新一代船舶。

新加坡2026年6月12日 /美通社/ -- 具領導地位的獨立海事資產擁有方及營運商 Seaspan Corporation（「Seaspan」）欣然宣佈，旗下 10,800 汽車當量單位 (CEU) 雙燃料液化天然氣純汽車卡車運輸船 (PCTC) 新造系列中的第一艘船「Glovis Lighthouse」（格洛維斯燈塔號）已經展開首航。

Glovis Lighthouse 以雙燃料液化天然氣驅動，對比傳統燃料，預期可削減約 24% 的碳排量。 該船的能源效益表現遠高於現行規例標準。 船隻亦配備新一代引擎與燃料系統，以及軸帶發電機，從而提升整體效率，並有助減少甲烷洩漏，使其躋身目前營運中環保表現最先進的純汽車與卡車運輸船 (PCTC) 之列。

該船已為甲醇及氨燃料預留升級空間，未來隨替代燃料日益普及，將可助實現長遠減排方略。

Seaspan 主席、董事長兼行政總監 Bing Chen 表示：「Glovis Lighthouse 的交付，標誌著 Seaspan 的決定性時刻，亦充分彰顯我們大規模交付世界級資產的實力。 船隻為純汽車與卡車運輸船市場立下新基準，將噸位、效能與燃料轉型準備融為一體，有助客戶引領汽車物流邁向新世代。」