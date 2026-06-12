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出版：2026-Jun-12 22:34
更新：2026-Jun-12 22:34
PR Newswire

Tulip Innovation 與 Sunwoda 簽訂專利授權協議

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匈牙利布達佩斯和中國深圳2026年6月12日 /美通社/ -- 全球領先的鋰離子電池技術與解決方案供應商 Sunwoda Electronic（欣旺達電子，簡稱 Sunwoda），與 LG Energy Solution（LG新能源）及 Panasonic Energy（松下新能源）所擁有鋰離子電池專利的授權代理機構 Tulip Innovation (Tulip)，已根據 Tulip 的鋰離子電池授權計劃簽訂了一項專利授權協議。

根據此協議，雙方將撤回在德國、中國及韓國尚未審結的法律訴訟，並就此為 Sunwoda 及其客戶解決所有涉及 LG Energy Solution 和 Panasonic Energy 電池技術的事宜。協議條款維持保密。

雙方指出，透過訂立授權協議來平息全球法律糾紛，對雙方、其各自業務、客戶及持份者而言均符合最大利益。 此解決方案一舉消除持續訴訟帶來的種種不確定、干擾及高昂成本。 

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關於 Tulip Innovation
Tulip Innovation Kft. 是 Tulip 授權公司集團旗下成員，從其坐落於歐洲電池製造中心匈牙利的基地，統籌管理鋰離子電池計劃。Tulip 集團的所有計劃，均以一支授權專業團隊為核心；該團隊具備數十年經驗、強大而獨特的行業人脈網絡，以及談判與管理專利授權的專業能力。Tulip 的使命在於與應用專利技術的公司合作，以確保對方營運得以取用 Tulip 穩健的知識產權 (IP) 組合。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tulipinnovation.com。 

關於 Sunwoda Electronic
Sunwoda Electronic Co. Ltd（欣旺達電子股份有限公司）於 1997 年創立，2011 年在深圳證券交易所掛牌上市（股票代碼：300207）。 2022 年，公司順利於瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 發行全球存託憑證 (GDR)。 時至今日，Sunwoda 已成為鋰離子電池行業的全球領導先驅。

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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