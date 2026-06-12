Tulip Innovation 與 Sunwoda 簽訂專利授權協議

匈牙利布達佩斯和中國深圳2026年6月12日 /美通社/ -- 全球領先的鋰離子電池技術與解決方案供應商 Sunwoda Electronic（欣旺達電子，簡稱 Sunwoda），與 LG Energy Solution（LG新能源）及 Panasonic Energy（松下新能源）所擁有鋰離子電池專利的授權代理機構 Tulip Innovation (Tulip)，已根據 Tulip 的鋰離子電池授權計劃簽訂了一項專利授權協議。

根據此協議，雙方將撤回在德國、中國及韓國尚未審結的法律訴訟，並就此為 Sunwoda 及其客戶解決所有涉及 LG Energy Solution 和 Panasonic Energy 電池技術的事宜。協議條款維持保密。

雙方指出，透過訂立授權協議來平息全球法律糾紛，對雙方、其各自業務、客戶及持份者而言均符合最大利益。 此解決方案一舉消除持續訴訟帶來的種種不確定、干擾及高昂成本。