艾美酒店首秀三峽門戶，宜昌三峽艾美酒店優雅啟幕

宜昌2026年6月13日 /美通社/ -- 萬豪旅享家旗下超30個卓越酒店品牌之一的艾美酒店及度假村今日宣佈，宜昌三峽艾美酒店優雅啟幕，標誌著品牌首秀三峽門戶。酒店位於宜昌市西陵峽口風景名勝區內，坐擁壯闊的三峽山水景觀，將以法式優雅生活美學為基底，深度融合三峽歷史文化底蘊，為賓客呈現一場藝術與自然、東方意境與西方格調交織的沉浸式峽江之旅。 萬豪國際集團區域副總裁-中國特許經營杜曉林先生表示：「將艾美酒店『品味美好生活』的理念及其蘊含的『旅行藝術』、『生活樂趣』 與 『 創意精神』 首次帶到宜昌，是品牌佈局國內熱門文旅目的地的關鍵一步。宜昌三峽艾美酒店精準滿足賓客對自然山水與歷史文化深度體驗的旅居需求，為三峽旅遊市場帶來兼具法式格調與在地文化的旅居新風尚。」

宜昌以雄奇的峽江景觀與源遠流長的荊楚文化備受旅行者嚮往。宜昌三峽艾美酒店位於夷陵區南津關小鎮，可俯瞰長江三峽西陵峽的峽口景觀。酒店交通便捷，距離宜昌東站與宜昌北站分別為19公里及30公里。從酒店出發，可便捷探訪白馬洞、望江亭及三游洞的古跡雅韻；或搭乘三峽游輪，在葛洲壩與三峽大壩的浩渺煙波間，開啟一段自然盛景與國之重器交織的探索巡禮。酒店更緊鄰被譽為「最美自駕公路」的G348三峽公路，自駕出遊方便快捷，盡攬兩岸風光。

山川江峽與法式美學的優雅對話

宜昌三峽艾美酒店從當地獨特「山、江、壩、礦」景觀中汲取靈感，結合品牌世紀中期現代主義設計風格，打造法式優雅與山水意境交織的美學空間。酒店外觀採用通透的玻璃幕牆與溫潤石材紋理，讓淺色調的建築自然融入西陵峽的青山碧水間。大堂的藝術吊飾以藝術靈感呈現三峽大壩的奔湧水脈，傳遞法式精緻與東方山水意境的創意交融。 酒店擁有217間雅致客房及套房，均配備高品質床品，65英吋智能電視，Malin+Goetz洗護用品、雨林淋浴間、智能化窗簾、illy膠囊咖啡機與手持掛燙機等設施。部分房型直面西陵峽的壯闊景致，讓賓客枕江而眠，盡享悠然愜意。酒店更特設私湯客房，為旅途增添一份靜謐鬆弛的度假體驗。

食韻山水 品味美好生活

宜昌三峽艾美酒店打造三大特色餐飲空間，以豐富多元的味蕾體驗邀賓客品味度假時光。咖啡館16（Brasserie 16）全日餐廳供應全球美食，呈現精緻的全天候用餐體驗；樂美（Le Mei）中餐廳融入宜昌本土美食特色，呈現經典中式菜品與創意融合佳餚；北緯30（Latitude 30）大堂吧是艾美酒店標誌性社交空間，提供豐富的法式下午茶與定制特飲，供應由艾美咖啡大師特調的香醇意利（illy）咖啡、艾美特色桃紅葡萄酒、 Le Scoop意式冰淇凌，慢享鬆弛愜意的時光。

樂享山水之間的度假時光

依托長江與西陵峽的天然意境，酒店為賓客打造鬆弛自在的沉浸式度假目的地。合院式中庭水景如鏡，園景與建築相映成趣，漫步其間，盡享悠然靜謐的度假氛圍；標誌性透明無邊泳池臨江懸挑，坐擁一線江景。24小時健身中心隨時滿足運動所需，更有兒童樂園、兒童泡池等貼心親子設施，為全家出遊營造溫馨愜意、輕鬆愉悅的美好時光。 酒店配備總面積逾1,600平方米的宴會會議場地，可盡收葛洲壩全景，視野開闊、氛圍雅致。場地佈局靈活、均搭載先進影音設施，輔以專業會務團隊，可承接各類會議、晚宴及主題派對，是高端商務與社交活動的理想之選。

關於萬豪旅享家

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