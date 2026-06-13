GSMA Intelligence 發現營運商可能是 2026 年世界盃的真正遊戲規則變革者

報告認為這種商機遠遠超出了基本覆蓋範疇。對於企業客戶和活動主辦方而言，專用 5G、邊緣運算和物聯網 (IoT) 等技術可以支援關鍵的活動營運，包括廣播、視像助理裁判 (VAR) 系統、公共安全、人群管理、數碼看板、連網攝影機、無人機和救護車。隨著美國主要營運商繼續推出 5G 獨立組網，該報告指出，網絡切片等先進功能可能為許多此類與眾不同的連接服務奠定基礎。

對消費者而言，世界盃也帶來了新的獲利機會。其中包括國際遊客的旅遊電子 SIM 卡 (eSIM) 優惠、提供速度保證、優先存取和低延遲等功能的優質體驗式收費，以及無需下載應用程式或使用專用硬件的網絡原生服務，例如即時翻譯。GSMA Intelligence 指出消費者對這類以連結為主導的產品和服務越來越感興趣。