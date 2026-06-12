DXC 與 Anthropic 宣佈建立多年全球聯盟，將人工智能引入任務關鍵型企業系統

DXC 是 Claude 合作夥伴網絡中的全球頂級夥伴，為關鍵行業創造新的全球特定領域人工智能方案。

Claude 已在推動 DXC OASIS，亦即 DXC 專為託管服務而設的人工智能原生編排平台，其目前已投入生產，並有超過 50 位共同客戶採用。

DXC 與 Anthropic 的團隊遍佈 70 個國家，成員超過 115,000 人，雙方正深化現有關係，將 Claude 引入 DXC 為全球頂尖企業及政府所營運的任務關鍵系統及平台。

藉此合作，DXC 將成立一支嶄新團隊，匯聚獲 Claude 認證的前沿部署工程師及建構專才，直接嵌入客戶環境，從而促進代理型人工智能的變革步伐。

維珍尼亞州阿什本和三藩市2026年6月12日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 (NYSE: DXC) 今日宣佈，與人工智能 (AI) 安全公司兼 Claude 開發者 Anthropic 締結多年全球合作夥伴關係。 透過此聯合計劃，DXC 躋身 Claude 合作夥伴網絡中少數全球頂級夥伴之列。 雙方將共同培育一支數萬人的專屬隊伍，當中盡是前沿部署、獲 Claude 認證的工程師及建構專才，致力將 Claude 模型付諸生產，融入 DXC 為全球龍頭銀行、航空公司、保險公司、製造商及政府機構所營運的任務關鍵技術基建系統。

此聯盟建基於 DXC 自身營運中已採用 Claude 的經驗，包括使用 Claude 作為主要開發工具來構建 DXC OASIS，亦即該公司專為託管服務而設的人工智能原生編排平台。 運用 Claude 模型之下，DXC 將 DXC OASIS 的軟件交付速度估計提升了 10 倍，當中逾 95% 的代碼在人工審閱前，已由 Claude 自主生成。 Claude 現已成為 DXC OASIS 代理型工作流程的預設基礎模型。 DXC OASIS 於 2026 年 4 月面世，現已應用於超過 50 位客戶，並將陸續推廣至 DXC 的全球客戶基礎。 此聯盟及相關投資均以 DXC Xponential 為核心，這是公司將技術與人員及流程連繫起來的人工智能藍圖；而與 Anthropic 的合作則引入獲認證的 Claude 專業知識及直接使用 Anthropic 資源的權限，進一步強化此藍圖。

「DXC 引領全球大型銀行、航空公司、保險公司及政府機構，將新技術投入實際應用。 他們率先在自己的營運環境中驗證 Claude，並採用與客戶相同的安全及合規要求。 如今，我們正聯同那些已親身實踐過的工程師，逐個行業地將 Claude 帶進這些環境。」 — Paul Smith，Anthropic 商務總裁 「五十多年來，DXC 及其組成前身公司一直營運支撐全球運轉的重要系統。 我們深明在這些環境中取得成功需要具備的條件。 與 Anthropic 締結的這項聯盟，融匯信任與經驗，並注入當前最先進的人工智能技術，為客戶呈獻別處難求的獨特優勢。 我們已在內部營運及全新的 DXC OASIS 平台上採用 Claude。 此時此刻，我們正將這種能力直接擴展至為客戶營運的任務關鍵技術系統。 對 DXC 及整個行業而言，此乃關鍵時刻。」

— Raul Fernandez，DXC Technology 主席兼行政總裁 前沿部署工程師：DXC 招攬英才，Anthropic 授予認證 此聯盟的核心，是 DXC 正組建一支由前沿部署工程師組成的專屬團隊，直接進駐客戶環境工作。 這些工程師將從 DXC 現有工程人才中精挑細選，透過 Anthropic 合作夥伴學院 (Anthropic Partner Academy) 接受 90 天的培訓及認證，從此可每日持續使用 Claude，並在設計、部署及管治代理型人工智能系統的領域，逐級攀登日益嚴謹的專業熟練階梯。 DXC 亦已開發額外的認證課程，以提升工程師在任務關鍵環境中操作的能力。 此模式體現 DXC 的「零號客戶」(Customer Zero) 理念：公司先在自身營運中，按照生產級別的安全與合規標準驗證 Claude，然後才將這種能力帶給客戶。

未來動向：全新方案

初期聚焦的領域包括保險、網絡安全及應用服務。在這些範疇，DXC 具備深厚的領域及營運專業知識，而 Claude 的代理型人工智能能力可在客戶的任務關鍵環境中，全速實現價值。 保險： 在各類機構中，DXC 將運用 Claude 部署代理型解決方案，並按照每間企業的獨特環境、營運模式及策略目標，改造其核心系統。

在各類機構中，DXC 將運用 Claude 部署代理型解決方案，並按照每間企業的獨特環境、營運模式及策略目標，改造其核心系統。 現代化即服務 (MaaS)： DXC 正借助 Claude 為企業客戶加速大規模代碼現代化，運用代理型人工智能審視、重組和革新遺留代碼庫，無論速度或精確度皆超越傳統手法。

DXC 正借助 Claude 為企業客戶加速大規模代碼現代化，運用代理型人工智能審視、重組和革新遺留代碼庫，無論速度或精確度皆超越傳統手法。 網絡安全 ：基於 Claude Security 構建的 DXC OASIS 安全工程師子代理，將 Claude 佈置於安全營運中心 (SOC) 之中，實現恒常運作、由人工智能驅動的網絡穩健能力，為 DXC 的網絡安全團隊賦予無可匹敵的競爭優勢。

：基於 Claude Security 構建的 DXC OASIS 安全工程師子代理，將 Claude 佈置於安全營運中心 (SOC) 之中，實現恒常運作、由人工智能驅動的網絡穩健能力，為 DXC 的網絡安全團隊賦予無可匹敵的競爭優勢。 應用服務：DXC 正運用 Claude 開發獲 Anthropic 認證的 DXC OASIS 代理，這些代理專為將 Claude 直接嵌入 DXC 為客戶營運的企業應用程式維護及管理環境而設。