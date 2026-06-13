東陽光集團於新加坡濱海灣金沙開設首家海外旗艦店

HEC Life+旗艦店落成，成為集團全球拓展與深耕科學健康創新之重要里程碑 新加坡2026年6月12日 /美通社/ -- 2026年6月9日，東陽光集團首家海外旗艦店在新加坡濱海灣金沙(Marina Bay Sands Singapore)正式開業。這不僅是企業國際化佈局進程中的重要里程碑，也踐行著品牌願景，讓高端冬蟲夏草養生產品惠及全球消費者。 這家全新的HEC Life+旗艦店坐落於亞洲頂級潮流生活與高端消費地標之中，店內展出多款高端冬蟲夏草系列產品。這些產品依托近二十年的科研積澱、培育技術與產品創新打造而成。

門店並非單純的零售場所，更是沉浸式品牌體驗空間，向消費者講解冬蟲夏草的歷史淵源、培育工藝與科學原理。通過互動展示、產品陳列以及個性化健康咨詢服務，到訪者能夠深入瞭解預防養生與健康抗衰相關知識。 東陽光集團大健康海外事業部負責人方燕表示：「健康是充實人生的基石。新加坡旗艦店的開業，標誌著東陽光集團全球發展的重要一步。我們始終致力於將科技賦能的高端冬蟲夏草產品帶給全球消費者。很高興進一步扎根新加坡市場，未來也將以值得信賴的創新養生方案，服務區域內廣大消費者。」

韓國人參公社(Korea Ginseng Corporation)正官莊(Jung Kwan Jang)品牌與營銷事業部負責人Kim Yang Jin指出：「冬蟲夏草與高麗參都是亞洲備受珍視的養生食材。我們與東陽光集團展開合作，旨在打造傳承傳統養生智慧、契合當代消費者需求的創新健康產品。」 余仁生(Eu Yan Sang)高級董事總經理Eric Chiu表示：「我們很高興能與東陽光集團共同慶祝這一重要里程碑。其新加坡旗艦店的開業，反映出消費者對高端養生產品的需求持續增長。我們期待深化合作，為區域內更多消費者帶來安心可靠的健康產品。」

HEC Life+旗艦店位於新加坡濱海灣金沙商場B1-06舖位，作為品牌首家海外線下門店，它標誌著東陽光集團全球化增長與擴張戰略的一個重要里程碑。 關於東陽光集團與HEC Life+ 東陽光集團成立於1997年，是一家業務覆蓋健康養生、生物醫藥、電子新材料的高科技企業。集團全球員工近三萬名，旗下擁有兩家上市主體，在國內設有七個研發及生產基地。 HEC Life+是東陽光集團旗下養生生活品牌，主營高端冬蟲夏草產品及科學養生方案。品牌融合傳統養生智慧與現代創新技術，助力全球消費者守護日常健康，實現健康老齡化。