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出版：2026-Jun-13 11:53
更新：2026-Jun-13 11:53
PR Newswire

東陽光集團於新加坡濱海灣金沙開設首家海外旗艦店

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HEC Life+旗艦店落成，成為集團全球拓展與深耕科學健康創新之重要里程碑

新加坡2026年6月12日 /美通社/ -- 2026年6月9日，東陽光集團首家海外旗艦店在新加坡濱海灣金沙(Marina Bay Sands Singapore)正式開業。這不僅是企業國際化佈局進程中的重要里程碑，也踐行著品牌願景，讓高端冬蟲夏草養生產品惠及全球消費者。

舞獅賀HEC life⁺新加坡旗艦店開幕。 (PRNewsfoto/HEC Cordyceps (Singapore))

這家全新的HEC Life+旗艦店坐落於亞洲頂級潮流生活與高端消費地標之中，店內展出多款高端冬蟲夏草系列產品。這些產品依托近二十年的科研積澱、培育技術與產品創新打造而成。

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門店並非單純的零售場所，更是沉浸式品牌體驗空間，向消費者講解冬蟲夏草的歷史淵源、培育工藝與科學原理。通過互動展示、產品陳列以及個性化健康咨詢服務，到訪者能夠深入瞭解預防養生與健康抗衰相關知識。 

東陽光集團大健康海外事業部負責人方燕表示：「健康是充實人生的基石。新加坡旗艦店的開業，標誌著東陽光集團全球發展的重要一步。我們始終致力於將科技賦能的高端冬蟲夏草產品帶給全球消費者。很高興進一步扎根新加坡市場，未來也將以值得信賴的創新養生方案，服務區域內廣大消費者。」

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韓國人參公社(Korea Ginseng Corporation)正官莊(Jung Kwan Jang)品牌與營銷事業部負責人Kim Yang Jin指出：「冬蟲夏草與高麗參都是亞洲備受珍視的養生食材。我們與東陽光集團展開合作，旨在打造傳承傳統養生智慧、契合當代消費者需求的創新健康產品。」

余仁生(Eu Yan Sang)高級董事總經理Eric Chiu表示：「我們很高興能與東陽光集團共同慶祝這一重要里程碑。其新加坡旗艦店的開業，反映出消費者對高端養生產品的需求持續增長。我們期待深化合作，為區域內更多消費者帶來安心可靠的健康產品。」

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嘉賓及合作夥伴在剪綵儀式上合照。（左起）新加坡演員翁清海(Vincent Ng)；新加坡中國醫藥保健品商會會長林藹能；濱海灣金沙零售高級副總裁Hazel Chan；餘仁生國際總經理Paris Okajima；東陽光集團大健康海外事業部負責人方燕；韓國人參公社正官莊品牌與行銷事業部負責人Kim Yang Jin；中資企業（新加坡）協會常務助理秘書長楊維迅；新加坡女演員陳秀環。 (PRNewsfoto/HEC Cordyceps (Singapore))

自2007年以來，東陽光集團一直專注於冬蟲夏草的培育與研究，如今已成為該領域的全球領軍企業。公司運營著全球最大的生態化冬蟲夏草培育基地，擁有260餘名專業研發人員。迄今，東陽光集團已參與發表超過150篇研究論文，彰顯集團對科研精進與產品卓越的不懈追求。

東陽光集團高端冬蟲夏草產品經過精細化控制的熟成工序，實現子實體與菌絲體天然1:1的配比。品牌手握104項全球專利，其中包含6項PCT專利，所有產品均經過十餘道嚴苛質量檢測，盡顯品牌在產品安全、品質穩定與品質把控上的極致追求。

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HEC Life+旗艦店位於新加坡濱海灣金沙商場B1-06舖位，作為品牌首家海外線下門店，它標誌著東陽光集團全球化增長與擴張戰略的一個重要里程碑。

HEC life⁺新加坡旗艦店店內環境，展示高端蟲草及各款養生保健品。 (PRNewsfoto/HEC Cordyceps (Singapore))

位於濱海灣金沙的HEC life⁺新加坡旗艦店外景。 (PRNewsfoto/HEC Cordyceps (Singapore))

關於東陽光集團與HEC Life+

東陽光集團成立於1997年，是一家業務覆蓋健康養生、生物醫藥、電子新材料的高科技企業。集團全球員工近三萬名，旗下擁有兩家上市主體，在國內設有七個研發及生產基地。

HEC Life+是東陽光集團旗下養生生活品牌，主營高端冬蟲夏草產品及科學養生方案。品牌融合傳統養生智慧與現代創新技術，助力全球消費者守護日常健康，實現健康老齡化。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302799544.html

SOURCE HEC Cordyceps (Singapore)

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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