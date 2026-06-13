北汽福田eView Connect在泰國強勢首秀，開創東南亞綠色物流新範式

北京2026年6月13日 /美通社/ -- CP FOTON近日在泰國曼谷舉辦了一場正式發佈會，推出其eView Connect新能源貨車。正大集團(CP Group)與福田國際的高層領導，以及首批客戶、戰略合作夥伴、金融合作夥伴、全國經銷商和當地媒體均出席了活動，共同見證北汽福田在東南亞商用車電動化進程中的這一重要里程碑。

泰國政府全力推動綠色轉型，泰國電動汽車政策委員會提出的「30@30」目標已成為行業的指導原則。

針對泰國當地充電基礎設施的現狀，eView Connect搭載寧德時代第三代液冷電池，支持2C充電倍率。該車型提供兩種電池容量選擇——50.23 kWh和66.67 kWh，同時支持交流慢充和直流快充。電池享有8年或40萬公里的延長質保。未來，CP FOTON還計劃根據客戶使用場景，探索開發換電版本。此外，該車型基於全新純電平台打造，在智能配置與NVH（噪聲、振動和不平順性）性能系統方面進行全面升級，顯著提升駕乘舒適性。