2026年繽紛悉尼燈光音樂節落幕 城市光影餘韻悠長

圖片見此處 悉尼2026年6月13日 /美通社/ -- 歷經23個精彩紛呈的夜晚，各類景觀、活動與體驗輪番上演過後，繽紛悉尼燈光音樂節(Vivid Sydney)正式熄燈落幕。這場全球規模最大的綜合性藝術節，再度圓滿收官。本屆活動延續傳統，攜手澳大利亞知名藝術家、新銳創作者，以及世界各地創意人士、藝術名家與美食大師，共同打造精彩內容。 本屆燈光音樂節共策劃200餘場活動，分佈於環形碼頭、岩石區、巴蘭加魯、達令港及悉尼內城五大聯動區域。超八成活動免費向公眾開放，整條燈光步道(Vivid Light Walk)亦對所有人敞開大門。

本屆繽紛悉尼燈光音樂節匯聚了一眾國際人才，進一步鞏固了其在全球創意領域的影響力。觀眾欣賞到豐富多元的活動內容：41個國際演出團體首度登陸澳大利亞舞台，其中Saint Levant的表演尤為亮眼；活動還設置深度訪談環節，對話奧斯卡獲獎導演趙婷(Chloé Zhao)。 本屆盛會的嘉賓陣容還包括奧斯卡獲獎導演肖恩-貝克(Sean Baker)、普利策獎得主作家傑裡-薩爾茨(Jerry Saltz)、《紐約時報》暢銷書作家Roxane Gay，以及格萊美獎提名音樂人Zane Lowe。Yotam Ottolenghi牽頭打造區域主題晚宴系列活動。多位國際知名藝術家為悉尼地標賦予全新光影魅力：Yann Nguema以作品《Opera Mundi》（歌劇世界）點亮悉尼歌劇院，Chris Levine則憑借《Molecule of Light》（光之分子）在悉尼海港大橋旁築起一座光影燈塔。

繽紛悉尼燈光音樂節總監Brett Sheehy（澳大利亞官佐勳章獲得者）表示：「今年的繽紛悉尼燈光音樂節取得了巨大成功。不僅各類演出門票悉數售罄，全城民眾高漲的參與熱情、彼此間的互動交流以及收穫的歡樂，都超出了我們的預期。」 「本屆活動最令人印象深刻的，是觀眾的深度參與度，大家探索體驗的範圍較往年更廣。遊客平均每次會前往4.5個活動點位，沉浸式感受節日氛圍的時長約為三小時。」 「今年推出的全新項目也收穫熱烈反響：精彩的空中表演、雕塑與視覺藝術作品悉數亮相；全新遷址並大幅擴容的煙火美食廚房人氣高漲；重磅激光與煙火秀驚艷全場。燈光、音樂、思想交流、美食四大核心板塊，整體規模也再度升級。」

繽紛悉尼燈光音樂節合作夥伴 起亞(Kia)、三星電子澳大利亞公司(Samsung Electronics Australia)、IREN在2026年再度回歸，擔任主要合作夥伴。這是起亞連續第5年作為主要合作夥伴回歸，在Bligh & Barney Reserve展出名為Kia Refraction的作品。 三星同樣合作五載，於First Fleet Park打造沉浸式互動雕塑裝置Sky Portal Studio。 禮來澳大利亞公司(Lilly Australia)作為2026年官方合作夥伴加入，恰逢品牌創立150週年，在Vivid Minds板塊中呈現一場名為A New Horizon of Health（健康新視野）的專題討論會。 優步(Uber)也作為官方合作夥伴加入，在活動區域內設有專門的上下車點。Dine Out with Uber Eats作為冠名合作夥伴，呈現Vivid Fire Kitchen板塊中的Food for Thought Stage（美食啟迪舞台）活動。