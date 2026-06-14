捷氫科技發佈M5、P5系列新品 硬核方案助力氫能規模化落地

來自產業鏈上下游的多家企業代表到場參會，包括載合汽車科技（蘇州）有限公司、德創未來汽車科技有限公司、風氫揚氫能科技（上海）有限公司、羚牛新能源科技（上海）有限公司、上海鯤華新能源科技有限公司、上海舜華新能源系統有限公司等國內合作夥伴，以及歐洲重點海外客戶。

中國汽車工程學會理事長張進華、上海智能新能源汽車科創功能平台董事長、同濟大學教授余卓平，上汽集團副總裁、總工程師祖似傑，捷氫科技總經理盧兵兵共同出席了新品揭幕儀式。

祖似傑先生在發言中表示 ，作為清潔高效的二次能源，氫能既能助力道路交通領域綠色降碳，更能通過氫電耦合與風光新能源高效協同、互補適配，有效補齊新型電力系統調峰短板，突破氫能單一交通應用的傳統局限。

本次發佈會上，捷氫科技正式推出最新M5與P5系列燃料電池產品——PROME M5X燃料電池電堆與PROME P5X燃料電池系統，引發了行業高度關注和廣泛熱議。

捷氫科技全面貫通交通、儲能、發電三大核心賽道，以高適配、高可靠的硬核產品實力，為全球氫能產業規模化、市場化高質量發展築牢堅實基礎。

在穩固中長途重卡、城際幹線物流等商用場景優勢的同時，發力新型電力系統賽道，可良好適配氫電耦合、園區儲能、數據中心備用電源等新能源配套場景，同時覆蓋礦用裝備、內河船舶等多元新興領域。

立足產業轉型關鍵窗口期，行業競爭邏輯已發生深刻變革，競爭重心從單一產品性能比拚，全面升級為全場景適配能力與全產業鏈綜合實力的較量。

PROME M5X燃料電池電堆額定功率328kW，體積功率密度7.1kW/L，電芯質量功率密度7.2kW/kg，較上一代M4平台性能指標分別提升75%、160%，達到國內領先水平。

依托全鏈條技術積累，本次發佈的M5和P5新品實現性能跨越式升級，多項核心指標位居行業前列。

他表示，捷氫科技秉承「應用一代、研發一代、規劃一代」的研發理念，依托行業獨創的HPDP氫燃料電池產品開發流程，專注打造車規級、高性能、高可靠的燃料電池產品，持續引領行業技術發展方向。

M5X可滿足-40℃～95℃寬溫域穩定運行需求。值得注意的是，95℃是目前業內自增濕電堆的最高運行溫度，可有效降低整車熱管理設計難度。

此外，通過材料與膜電極組件(MEA)協同設計，鉑載量降至0.215g/kW，大幅減少貴金屬使用，提升產品經濟性。

PROME P5X燃料電池系統帶來五大價值升級：

額定功率280kW，更高的系統功率可全面覆蓋高速重載車輛、礦用卡車、熱電聯供(CHP)等多類應用場景，有效拓寬產品適用邊界。

基於M5X電堆領先的體積功率密度，P5X系統大幅提升產品與各類整車平台的搭載適配性，降低整車佈局設計難度。