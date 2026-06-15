De Beers 集團進一步推出「沙漠鑽石」經典設計款式 亮相 2026 JCK 珠寶展

憑藉天然鑽石業界 15 年來最大規模品類營銷支持 「沙漠鑽石」經典設計款式將於年底節日季前正式面世 延續推廣企劃豐碩成果

美國拉斯維加斯 - 2026年6月15日 - 在全球規模最大的珠寶盛會 —— JCK 拉斯維加斯珠寶展上，De Beers 集團（De Beers Group）闡述了天然鑽石行業的未來發展方向，呼籲業界攜手合作，借鏡「沙漠鑽石」燈塔企劃的成功經驗，進一步推出「沙漠鑽石」經典設計款式。



「沙漠鑽石」燈塔企劃於 2025 年底啟動，已成功引導消費者對天然鑽石（特別是彩鑽）的需求。數據顯示，2025 年第四季度，美國獨立珠寶商的天然鑽石銷售額按年增長 4%，2026 年第一季度增幅更擴大至 9%；其中，K 至 Z 色級範圍的天然鑽石銷售表現尤為亮眼，2025 年第四季度增長 15%，2026 年第一季度增長 19%。



繼今年推出「沙漠鑽石」婚嫁系列之後，全新發佈的「沙漠鑽石」標誌性經典設計款式，聚焦於耳環、永恒戒指、網球手鍊及光暈吊墜四款經典珠寶設計，為其賦予全新創意與個性。這些設計可供珠寶商採納並延伸生產，四款產品合計佔天然鑽石珠寶選購量的 70%。該經典設計系列將於 9 月正式向零售商發佈，同步提供全方位的培訓及推廣支持，以完美切合婚嫁市場的多元需求。



De Beers 集團高層指出，大克拉天然鑽石需求表現穩健，有力支撐了天然鑽石首飾零售額的整體穩定。與此同時，同業夥伴必須通力合作，共同促進所有品類天然鑽石需求的持續增長，這一點至關重要。



受惠於天然鑽石業界 15 年來最大規模的品類營銷資金支持，「沙漠鑽石」預計將在 2026 年實現更強勁的零售影響力。多組數據已印證這一趨勢：大眾對天然鑽石的恒久渴望持續提升，網絡搜尋量顯著增長，獨立珠寶商的彩鑽銷售額穩步攀升。De Beers 集團高層進一步表示，2026 年的推廣活動還將引入地區精準定位策略，將消費者直接引導至選購「沙漠鑽石」的零售夥伴。集團鼓勵整個業界支持這一快速增長趨勢，包括備貨基於這些經典設計款式的產品，並註冊使用 Promoboxx 平台，以獲取營銷材料並參與地區精準定位策略。



值得一提的是，De Beers 集團還總結了最新發佈的《天然鑽石行業報告》中的關鍵洞察。報告指出，隨著消費者對天然鑽石興趣的持續增長以及培育鑽石產業的市場轉變，美國珠寶零售商的商業格局正迅速演變。



De Beers 集團首席執行官 Al Cook 表示：「消費者對天然鑽石的渴望依然十分強勁。我們需要凝聚整個業界攜手同行，以「沙漠鑽石」為支點，開創更大的市場機遇。該推廣企劃初期的積極成果，已充分證明其在刺激需求方面的成效。我們正加倍投入，進一步推出「沙漠鑽石」的經典設計款式。此外，珠寶零售格局正迅速演變。伴隨著培育鑽石價格持續下跌、大克拉培育鑽石需求大幅下滑，相關零售商未來或將面臨挑戰。然而，挑戰之中亦有機遇，「沙漠鑽石」推廣企劃的日益成功便是明證。進入企劃第二年，並獲得 15 年來最大規模的品類預算支持，天然鑽石的光明之路已然清晰可見。」



De Beers 集團分享了其他領域的合作進展。GIA 收購 Tracr 平台股權，促進該平台邁向獨立，並為其在業界內更迅速擴展創造條件。同時，天然鑽石協會（Natural Diamond Council）在預算持續增長的優勢下，制定了令人矚目的全新策略。隨著更多天然鑽石生產國和業界機構提供資金支持，該協會將推出全新的天然鑽石信任標誌，透過與培育鑽石的明顯區分，進一步增強消費者信心。







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