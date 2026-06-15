CSTS攜手多特蒙德 讓吉祥物「EMMA」和足球文化走近中國球迷

作為在中國擁有超高人氣的歐洲足球俱樂部之一，過去十年間，多特蒙德與中國球迷建立了深厚情誼。俱樂部人氣吉祥物「EMMA」頻頻亮相足球嘉年華、線下門店活動、公益活動及青少年足球項目，早已成為球迷心中辨識度高、極具親和力的形象。

拉近多特蒙德及其吉祥物「 EMMA 」和中國球迷的距離

依托旗下 Generation C 項目，CSTS將與多特蒙德密切合作，推出一系列足球主題活動、社群公益項目及線上互動玩法，俱樂部標誌性吉祥物「 EMMA 」將成為本次合作的核心形象載體。

香港和北京2026年6月12日 /美通社/ -- CSTS Enterprises（簡稱CSTS）今天宣佈，與德國足壇勁旅、德甲老牌俱樂部 多特蒙德足球俱樂部（ BVB） 達成戰略合作，旨在進一步在中國內地推廣足球文化、吸引青少年參與足球運動，並升級球迷觀賽體驗。

作為合作內容之一，CSTS將為多特蒙德即將開啟的亞洲之行提供多項配套支持，進一步提升亞洲地區球迷的參與度與品牌曝光度。核心安排如下：

本次合作期間，CSTS將圍繞「EMMA」打造一系列球迷特色活動，進一步拉近與國內受眾的距離，具體內容包括：

後續具體活動時間、落地形式及相關項目細節，將在未來數周內陸續公佈。

此次合作，既是CSTS致力於打造優質足球體驗的體現，也助力多特蒙德落地亞洲市場佈局，在青訓發展、數字化創新、社區公益三大維度持續發力，為中國球迷、青少年運動員及各地社群創造長久價值。

本次合作格外重視基層足球發展與社會公益價值。吉祥物「EMMA」將親臨CSTS各類活動現場，參與青少年足球體驗活動，並走訪福利機構，為青少年球員與球迷送上鼓勵。

關於CSTS Enterprises

CSTS Enterprises是一家集傳媒、文娛、體育、旅遊科技於一體的綜合型企業集團。公司圍繞各類知識產權與品牌展開自主運營及跨界合作，為世界各地受眾打造優質體驗內容。除Generation C、PremierX等自有項目外，集團還與國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽、Waterbomb等知名國際IP達成合作。

CSTS融合體驗式營銷、文旅服務、數據與科技能力，打造全鏈路受眾體驗。依托線下活動與線上渠道聯動觸達消費者，為合作方提供多市場規模化落地服務，將各類複雜活動統籌落地，並實現效果可量化。