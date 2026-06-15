CSTS攜手多特蒙德 讓吉祥物「EMMA」和足球文化走近中國球迷

香港和北京2026年6月12日 /美通社/ -- CSTS Enterprises（簡稱CSTS）今天宣佈，與德國足壇勁旅、德甲老牌俱樂部多特蒙德足球俱樂部（BVB）達成戰略合作，旨在進一步在中國內地推廣足球文化、吸引青少年參與足球運動，並升級球迷觀賽體驗。
依托旗下Generation C項目，CSTS將與多特蒙德密切合作，推出一系列足球主題活動、社群公益項目及線上互動玩法，俱樂部標誌性吉祥物「EMMA」將成為本次合作的核心形象載體。
拉近多特蒙德及其吉祥物「EMMA」和中國球迷的距離
作為在中國擁有超高人氣的歐洲足球俱樂部之一，過去十年間，多特蒙德與中國球迷建立了深厚情誼。俱樂部人氣吉祥物「EMMA」頻頻亮相足球嘉年華、線下門店活動、公益活動及青少年足球項目，早已成為球迷心中辨識度高、極具親和力的形象。
本次合作期間，CSTS將圍繞「EMMA」打造一系列球迷特色活動，進一步拉近與國內受眾的距離，具體內容包括：
- 足球賽事及觀賽體驗活動
- 青少年足球培訓及基層足球推廣項目
- 社區與慈善公益活動
- 全球足球文化相關的文旅及體育主題活動
通過亞洲行系列活動 升級球迷互動體驗
作為合作內容之一，CSTS將為多特蒙德即將開啟的亞洲之行提供多項配套支持，進一步提升亞洲地區球迷的參與度與品牌曝光度。核心安排如下：
- 亞洲行內容打造與球迷互動：獨家拍攝球隊亞洲行幕後花絮及球迷專屬內容，全程記錄行程動態。
- 賽事門票發放與優惠活動：在指定地區發放賽事門票，讓更多球迷親臨現場觀賽。
- 區域品牌曝光：CSTS及Generation C品牌標識將出現在亞洲行多項活動與宣傳推廣環節中。
- 球星見面會：在廣州、南京、成都等國內重點城市舉辦球迷見面會，邀請多特蒙德名宿、前世界盃及歐冠冠軍成員出席。
助力社區發展 培育青少年足球力量
本次合作格外重視基層足球發展與社會公益價值。吉祥物「EMMA」將親臨CSTS各類活動現場，參與青少年足球體驗活動，並走訪福利機構，為青少年球員與球迷送上鼓勵。
此次合作，既是CSTS致力於打造優質足球體驗的體現，也助力多特蒙德落地亞洲市場佈局，在青訓發展、數字化創新、社區公益三大維度持續發力，為中國球迷、青少年運動員及各地社群創造長久價值。
後續具體活動時間、落地形式及相關項目細節，將在未來數周內陸續公佈。
關於CSTS Enterprises
CSTS Enterprises是一家集傳媒、文娛、體育、旅遊科技於一體的綜合型企業集團。公司圍繞各類知識產權與品牌展開自主運營及跨界合作，為世界各地受眾打造優質體驗內容。除Generation C、PremierX等自有項目外，集團還與國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽、Waterbomb等知名國際IP達成合作。
CSTS融合體驗式營銷、文旅服務、數據與科技能力，打造全鏈路受眾體驗。依托線下活動與線上渠道聯動觸達消費者，為合作方提供多市場規模化落地服務，將各類複雜活動統籌落地，並實現效果可量化。
關於多特蒙德足球俱樂部
多特蒙德是德國足壇最具代表性、戰績斐然的俱樂部之一。球隊主場西格納伊度納公園球場場均上座人數超8萬人，標誌性的「黃牆」看台是歐洲規模最大的站立式看台，現場觀賽氛圍熱烈濃厚。俱樂部成立於1909年，始終秉持「純粹熱愛」的精神內核，注重凝聚球迷熱情、打造激情賽事、推動社群融合。俱樂部實行50+1球迷持股政策，堅持親民票價、還原純粹觀賽體驗，同時秉持開放共贏的合作理念。
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SOURCE CSTS Enterprises