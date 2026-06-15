濟州高端果味烈酒「TOMORA」接連斬獲全球知名烈酒賽事大獎

韓國首爾2026年6月15日 /美通社/ -- TOMORA精釀烈酒，一款以濟州火山島古名為靈感打造的高端濟州柑橘手工烈酒，自2026年推出以來，在國內外各大比賽中連續獲獎，如今在全球烈酒市場備受矚目。

TOMORA果味烈酒生產商ALMQUIST表示，旗下TOMORA系列三款產品在上市首年便取得亮眼成績，先後在香港的中國環球葡萄酒及烈酒大獎賽(CWSA)、東京威士忌與烈酒大賽(Tokyo Whisky & Spirits Competition)、英國World Drinks Awards以及美國舊金山世界烈酒大賽(San Francisco World Spirits Competition)中斬獲多個獎項。

在大中華區烈酒市場頗具影響力的香港CWSA上，三款TOMORA果味烈酒全部獲獎，其中包括一項雙金獎(Double Gold)。TOMORA還在東京威士忌與烈酒大賽中奪得一枚金牌，進一步證明了其在亞洲主要烈酒市場的競爭力。