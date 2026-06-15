德威航空推出中國香港-韓國航線夏日優惠

香港2026年6月15日 /美通社/ -- 德威航空（T'way Air）宣布推出中國香港-韓國航線夏日優惠，提供直飛首爾和釜山的航班。這兩座城市是韓國最受歡迎的旅游目的地，擁有截然不同的旅行體驗。

6 月30日前預訂飛往首爾或釜山的機票可享優惠；旅行有效期至2026年10月24日。

夏季是體驗韓國的最佳時節之一。首爾有豐富的活動讓您應接不暇——從屋頂酒吧、弘大的復古精品店，到炎熱午後的一碗沁涼刨冰。這座城市節奏明快，卻總能為新鮮事物留出空間。若想放慢步伐，可南行至釜山：在札嘎其市場品嘗新鮮海鮮，沿著海岸感受海風拂面，也可以在廣安裡海灘欣賞日落美景。

有關完整航班時刻表、優惠券條款及預訂詳情，請訪問twayair.com。德威航空目前服務於全球60個目的地。

關於德威航空（將更名為Trinity Airways）

德威航空有限公司（T'way Air Co., Ltd.）是一家韓國低成本航空公司，自2010年開始運營，航線覆蓋東亞、東南亞、中亞、大洋洲、歐洲和北美。在獲得股東批准及韓國國土交通部監管許可後，德威航空將更名為Trinity Airways Co., Ltd.。新品牌將在獲得所有國內及國際批准後投入使用，正式啟用日期將適時公布。所有現有預訂仍然有效，乘客無需采取任何行動。如需了解更多信息，請訪問twayair.com。