聚商兩亞 貿通四海丨第10屆南博會系列活動暨俊發·新螺螄灣第4屆國際採購節盛大啟幕

中國昆明 - 2026年6月15日 - 6月12日，第10屆中國-南亞博覽會系列活動暨俊發·新螺螄灣第4屆國際採購節隆重啟幕。本屆採購節緊扣南博會"團結協作 共謀發展"的核心主題，以"聚商兩亞 貿通四海"為目標，搭建開放合作、經貿往來、產業協作、人文交流、消費促進五大平臺，致力於推動雲南面向南亞東南亞輻射中心建設，為區域經貿繁榮注入強勁動能。



第10屆南博會系列活動暨俊發·新螺螄灣第4屆國際採購節盛大啟幕

出席本次採購節開幕式的有：昆明市商務局、昆明市工商聯、官渡區委、區人大、區政府、區政協及相關職能部門負責人；緬甸貿易中心代表；南亞、東南亞國家代表團、商協會、企業、採購商代表及網紅創作者聯盟成員；新螺螄灣商會及商戶代表；俊發集團資深業主及車主代表；以及中國網、央廣網、雲南日報、雲南電視臺等中央及省市級近40家媒體代表。此外，2026"打卡中國·你好，雲南！"網路國際傳播活動的中外網紅博主及中央廣播電視總臺多語種網紅主播也到場參與活動。



昆明市商務局黨組書記郭懷廣在致辭中表示，本屆採購節立足雲南、依託南博、輻射兩亞、鏈接全球，在前三屆基礎上實現了開放平臺能級、貿易新業態融合、經貿人文互促"三個升級"。他指出，新螺螄灣充分發揮"市場採購貿易+中老鐵路+多式聯運"疊加優勢，大幅壓縮通關時間、降低物流成本，已成為昆明市小商品和特色農產品出口的重要平臺載體。



官渡區人民政府副區長施飛指出，新螺螄灣國際商貿城已成為西南地區規模領先、業態齊全、輻射廣闊的現代化商貿綜合體，為官渡區提振消費、擴大外貿、穩定就業發揮了不可替代的重要作用。本屆採購節模式務實、內容豐富、意義深遠，兼顧了外貿拓單、內需啟動、人氣集聚等多重價值。



俊發集團副總裁遊劍發佈了俊發·新螺螄灣"十五五"期間發展規劃，提出堅守"萬千所想，皆在新螺螄灣"的初心，以實體市場為根基、數字經濟為引擎，全力打造"批零一體、線上線下聯動的千億級面向南亞、東南亞互貿平臺"。並部署了圍繞批零融合、業態升級、數字轉型、跨境物流等方面的七大重點攻堅任務。



戰略引領，構築面向兩亞商貿新高地



本屆採購節不僅是商貿交易的舞臺，更是雲南深度融入共建"一帶一路"、落實RCEP協定的重要實踐。當前，雲南深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，主動服務和融入高質量共建"一帶一路"，持續把南博會打造成為一扇不斷擴大的開放之窗、一座日益堅實的合作之橋、一條愈加深厚的人文之鏈、一艘充滿機遇的發展之船。作為南博會的重要配套活動，本屆採購節立足俊發·新螺螄灣國際商貿城這一昆明商貿領域的"排頭兵"，以大通道帶動大物流、大物流帶動大貿易、大貿易帶動大產業，全力打造面向南亞東南亞的商貿樞紐，為區域經貿合作搭建高水準平臺。



物貿一體，打通跨境物流大通道



本屆採購節的一大亮點是俊發·新螺螄灣與順豐國際強強聯手，共同打造面向南亞東南亞、輻射中亞的"物貿一體數字物流平臺"。依託中老鐵路"黃金大通道"優勢，深化"市場採購貿易+中老鐵路+多式聯運"模式，在全國率先實現"1039貨物"與"瀾湄快線"常態化混裝發運，大幅壓縮通關時間、降低物流成本 。以新螺螄灣豐富品類為核心載體，對標義烏運營模式，整合物流、跨境支付、AI智能，打通報關、物流、結匯全鏈條出海通道，為商戶開拓海外市場提供一站式服務保障。



數字賦能，構建線上線下融合新生態



在數字轉型方面，本屆活動也邁出實質性步伐。螺樂科技正式發佈"螺樂未來戰略規劃"，推出以B端跨境貿易數貿平臺和C端三位一體消費矩陣為核心的五大業務板塊。規劃依託OneID螺樂大會員體系打通線上線下場景，通過"螺樂購"線下體驗場、"螺樂私域商城"線上留存池和"螺速達"即時零售，構建"用線下做信任、用線上做複購、用履約做體驗、用數據做資產"的數字商貿閉環。同時，本屆採購節推出"數字採購+超級賣場"雙線消費模式，線上發放補貼券，聯動全場上萬商戶推出惠民套餐，讓傳統商貿突破時空限制，煥發全新生機 。



出海啟航，助推"雲品"行銷全球



開幕式上正式發佈了"商戶出海計畫暨品牌全球化專項行動計畫"，打造"數位化平臺+海外倉+境外展廳+本地化運營"四位一體的出海服務體系，推動商戶從傳統供貨向品牌出海轉型。依託新螺螄灣總商會，精選1100餘家核心會員商戶，推動"單兵作戰"向"組織化出海"轉變，同時與越南、泰國、老撾、柬埔寨、緬甸等國深度協作，互設品牌展示展銷區。借助南博會流量與海外採購商資源，本屆採購節專項邀約大批南亞東南亞採購商與本地商戶面對面洽談，設立外貿綜合服務窗口，推動訂單落地，助力特色"雲品"走出國門。



批零融合，創新消費場景激發市場活力



本屆採購節積極探索批零融合新模式，打造全國規模領先的"體驗+零售"新消費場景。推動"滇派"原創設計師服裝品牌孵化，通過女裝品牌走秀、原創品牌快閃店等形式，集中呈現金琳蓉、VVFUSHI、T臺爵色、簡拍、樂仙奴、女韓子、HK等本土原創品牌的創新力與新勢力，深入服飾產業帶，賦能產業出海。並聚焦潮流音樂、街舞、DJ、模特快閃、網紅互動等年輕時尚內容，"日間潮玩+夜間打跳"雙重活力場持續升溫，讓傳統商貿市場煥發時尚新動能。



人文互促，深化經貿文化交流合作



以經貿互通促進民心相通，本屆採購節不僅聚焦商貿交易，更致力於文化交流與文明互鑒。活動通過商貿為橋樑、文化為紐帶，彙集南亞、東南亞國家進口食品，同時展出精品咖啡、文創飾品、珠寶玉器、紮染等本土非遺與特色物產，實現異域商品與滇式文創同台展銷 。活動借助海內外網路達人、留學生等力量開展全域傳播，深化中國與南亞東南亞國家的人文交流與文明互鑒。



本屆採購節活動將持續至6月16日。隨著"十五五"規劃的實施推進和數字商貿戰略的全面落地，俊發·新螺螄灣正以更加開放的格局、創新的思路、優質的服務，從春城昆明出發，鏈接兩亞、通達全球，為中國與南亞東南亞經貿合作書寫嶄新篇章。





