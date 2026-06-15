PressLogic 完成收購 OpenHolidays 及OpenTour

以智能科技賦能真實體驗，開啟香港人享樂決策新篇章 香港2026年6月15日 /美通社/ -- 亞洲領先的數據驅動廣告科技生態系統（Ad Tech Ecosystem）PressLogic 正式完成對香港旅遊生活媒體『OpenHolidays 放假去邊 』及旅遊平台『OpenTour 開團』的戰略性收購。 此次收購範圍涵蓋 OpenHolidays 及 OpenTour 的官方網站以及社交媒體矩陣（Facebook、Instagram、Threads）。繼去年底收購「BabyKingdom 親子王國 」後，此舉進一步深化了 PressLogic 的垂直社群佈局。PressLogic 將憑藉領先的 AdTech 技術與專業的運營團隊將「誠實體驗」與「智能科技」深度結合，化解都市人的選擇焦慮，陪伴香港人聰明消費、無痛決策。

新核心：化繁為簡，打造香港人的「視覺化決策指南」 在資訊碎片化的時代，消費者的痛點已從「缺乏資訊」轉變為「選擇焦慮」。OpenHolidays 的核心優勢在於將複雜的旅遊與本地生活資訊「化繁為簡」。摒棄了傳統遊記的長篇大論與官方客套，以「朋友真心推薦」的真實視角，將龐雜的消費資訊轉化為一目了然的視覺化圖表與實用指標。解決了讀者的選擇困難，協助大家做出最精明的享樂決策，同時協助品牌夥伴以最自然、最具信任感的方式觸及核心受眾，在對的場景下與消費者建立深度的溫暖連結。

龐大社群基底： 生態圈已匯聚超過72萬名高意向旅遊及本地消費受眾 （包括 OpenHolidays 的 Facebook 逾 34 萬、Instagram 逾 22.4 萬、Threads 逾 6.5 萬，以及 OpenTour Facebook 逾 8 萬粉絲）

生態圈已匯聚超過72萬名高意向旅遊及本地消費受眾 （包括 OpenHolidays 的 Facebook 逾 34 萬、Instagram 逾 22.4 萬、Threads 逾 6.5 萬，以及 OpenTour Facebook 逾 8 萬粉絲） 強勁社群爆發力： 單篇貼文平均有機觀看量高達 20萬，互動量逾 8,000+ 次，展現極高的用戶共鳴與高頻分享傳播率。

單篇貼文平均有機觀看量高達 20萬，互動量逾 8,000+ 次，展現極高的用戶共鳴與高頻分享傳播率。 黃金用戶畫像： 65% 為 25-44 歲的核心消費族群；高達 61% 為掌握行程與消費最終決定權的女性讀者。 PressLogic 創辦人兼 CEO Ryan Cheung 表示：「我們非常高興能將 OpenHolidays 及 OpenTour 納入集團的媒體生態。在資訊爆炸、卻面臨選擇困難的時代，每個人放假想好好休息時，其實最需要的只是一個不官腔、誠實坦白的朋友。在過去一個月中，我們已正式導入 PressLogic 領先的廣告科技與 MediaLens 數據分析，全面活化了 OpenHolidays 的內容策略，精準重塑品牌方向，使其完美契合讀者的真實需求。這股建立在高度信任之上的溫暖社群凝聚力，將經由技術轉化為最順暢的享樂引導消費體驗，為品牌客戶帶來真正健康、長遠的商業價值。」

科技賦能閉環：內容 × 貼心技術的增長引擎 在 PressLogic 的技術賦能下，OpenHolidays 及 OpenTour 將迎來全面的智能升級： MediaLens 趨勢探測： 利用集團旗艦級 AI 分析工具，精準追蹤旅遊消費趨勢與網民情緒，提煉出最具共鳴、最切合讀者當下痛點的生活決策指南，讓編輯能更敏銳地捕捉並解答大眾最關心的休閒生活難題。

利用集團旗艦級 AI 分析工具，精準追蹤旅遊消費趨勢與網民情緒，提煉出最具共鳴、最切合讀者當下痛點的生活決策指南，讓編輯能更敏銳地捕捉並解答大眾最關心的休閒生活難題。 ChatBooster 貼心密友： 結合 OpenHolidays 貼心的社群互動模式，我們透過 ChatBooster 在社交媒體上扮演「隨傳隨到、默默貼心的旅遊密友」。當讀者在評論區流露出對景點或行程的興趣時，我們不在公眾留言區硬塞廣告，而是在最關鍵的時間內，主動為他們送上「最實用的出遊攻略與專屬優惠」。這種不打擾、卻即時體貼的互動，創下了高達 67.6% 的點擊率，證明在不干擾讀者體驗的前提下，科技能有效轉化為具溫度的實用價值。

結合 OpenHolidays 貼心的社群互動模式，我們透過 ChatBooster 在社交媒體上扮演「隨傳隨到、默默貼心的旅遊密友」。當讀者在評論區流露出對景點或行程的興趣時，我們不在公眾留言區硬塞廣告，而是在最關鍵的時間內，主動為他們送上「最實用的出遊攻略與專屬優惠」。這種不打擾、卻即時體貼的互動，創下了高達 67.6% 的點擊率，證明在不干擾讀者體驗的前提下，科技能有效轉化為具溫度的實用價值。 電商與線下整合： 與集團 Ad Tech 項目的協同效應，未來將全面推出更多富有趣味的互動消費體驗，進一步加深與高消費力核心粉絲的黏性。

承諾讀者：做你最誠實、最懂你的旅伴 未來，OpenHolidays 將繼續堅守「你的誠實旅伴」這一品牌定位，為大眾提煉出最直觀的決策參考，讓每一個內容都具備「行前必讀」的安全感。 OpenHolidays 與 OpenTour 的加入，讓 PressLogic 的生活及旅遊生態版圖更加完整而立體。在未來的日子裡，我們將繼續堅持用最接地氣的真實聲音、最高效的視覺圖表，以及最懂人心的科技方案，協助每一位香港人輕鬆規劃得來不易的休閒假期，陪伴大家更聰明地消費、更無憂無慮地玩樂，攜手翻開有溫度、有智慧的數位生活新篇章。

與此同時，我們誠摯歡迎各大生活消費、旅遊、餐飲及零售品牌夥伴與 PressLogic 攜手合作，共同探索更多元、更具溫度的創意行銷方案，在最契合的享樂場景中與香港消費者建立真正深厚且具信任感的連結。 關於 PressLogic | 透過社交媒體、AI 與數據，為品牌創造更大可能 PressLogic 2016 年於香港成立，是一家新世代廣告科技生態系統集團 － 我們專注於整合內容創作、數據分析、AI 技術與全流程行銷策略，透過科技與數據精準驅動內容價值與商業轉化，為品牌提供一站式解決方案。

我們於 2023 年榮獲 Deloitte 香港高成長企業大獎（AI 軟件類別）殊榮，並成功入選香港科學園「精英培育計劃」（資訊與通訊科技領域），這些成就正好印證我們對科技、內容與成效之間的深度整合與創新實力。 MediaLens | 用 AI 和數據，為內容賦能 我們的旗艦產品 MediaLens 是一款結合 AI、社群洞察與行銷分析的工具，支援用戶掌握品牌聲量、KOL 效益、社群熱度與市場趨勢，並自動生成洞察報告。無論是內容創意發想，還是 KPI 追蹤與再行銷部署，MediaLens 為品牌提供策略與效率兼備的支援。

除了MediaLens及內容團隊，PressLogic 亦擁有一系列支援品牌轉化與業務成長的工具與服務，包括： ChatBooster｜營銷角度設計的聊天商務工具，整合多個平台對話框，實現對話式行銷與自動化 CRM。 EchoMaker｜AI 驅動的 KOL 行銷，結合數據與創意策劃，讓品牌與內容達成聲量最大化。 EventVibe｜線上線下活動策劃與執行專家，專注打造品牌體驗與社群參度。 AIGC 能力｜內建技術團隊支援活動與內容專案，讓生成式 AI 成為創意與執行力的延伸。 我們的優勢，不只在內容，而在於內容的價值能被放大!