Ticketbay為全球粉絲拓展更安全的K-pop演唱會門票獲取渠道

基於第三方托管的市場平台，為國際用戶提供安全交易支持 韓國首爾2026年6月15日 /美通社/ -- 前往韓國觀看K-pop演唱會及其他現場演出的國際粉絲，現在可以使用一項旨在讓交易更安全、更便捷的門票轉售服務。韓國門票轉售平台Ticketbay近期推出全球服務，為世界各地的用戶，提供基於第三方托管的交易和多種語言支持。 韓國的許多主流票務平台依賴國內身份驗證系統，這給想要通過官方渠道購票的國際粉絲設置了很高的門檻。因此，海外粉絲往往只能通過社交媒體平台進行交易。對買家來說，這類交易存在諸多風險，例如付款後未收到門票、收到假票或重複票，導致入場時被拒之門外。

Ticketbay的全球服務正是為解決這些問題而設計，採用更安全的交易架構。該平台的核心是一套基於第三方托管的支付系統：Ticketbay會暫存買家的付款，直到門票成功交付並經買家確認後，才會在交易完成時將資金轉給賣家。這一機制幫助有效防範社交媒體非正規交易中常見的風險，包括賣家收到預付款後消失或發出無效門票等問題。 該平台除了第三方托管保護以外，還能提供額外的保障措施。如果演出被官方取消，那麼顧客能夠獲得全額退款。Ticketbay還提供一項可選的付費保障服務：如果顧客持通過平台購買的門票到場卻被拒絕入場，可以獲得賠償。對於那些專程前往韓國觀看演出的國際遊客來說——他們通常還需要購買機票、安排住宿——這項服務提供了額外一層保護，讓人更加安心。

該服務還為國際用戶提供了更便捷的支付方式。除信用卡外，顧客還能通過PayPal、微信支付和支付寶完成付款，無需單獨進行貨幣兌換，即可使用自己所熟悉的支付方式。客服支持英語、日語和中文，門票交付方式則包括國際郵寄和首爾本地自取。 上線僅一個月，Ticketbay的全球服務便錄得約7萬次網站訪問，並吸引了來自69個國家的超過2000名新用戶註冊，其中來自日本、中國、美國、印度尼西亞和新加坡的用戶數量最多。 Ticketbay表示：「隨著越來越多的國際粉絲赴韓觀看K-pop演唱會及現場演出，市場對一個值得信賴的平台的需求正在增長——粉絲無論身處何地、使用何種語言，都能在上面安全地買賣門票。通過結合基於第三方托管的交易保護、多種語言支持以及便捷的國際支付方式，我們致力於為全球粉絲改進獲取K-pop演唱會及韓國現場演出門票的渠道。」