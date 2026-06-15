平安數字銀行開闢「百萬大道」 新客12個月百萬定存穩袋3.1厘高息

**全新** 新客戶百萬港元12個月定存高息優惠

香港 - 2026年6月15日 - 由即日起至2026年6月30日，平安數字銀行全新個人合資格客戶1成功開立個人儲蓄存款賬戶，即以100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款，即可鎖定3.1%高息年利率。



迎新三重激賞8厘高息雙重享兼賺200元現金賞

追求短線彈性一樣有得揀。新客1進場即時解鎖首月「黃金滾存期」，包括首50,000港元享活期存款年利率達8%2，以及一個月港元定期存款年利率首50,000港元同享8%3的豐厚回報。配合額外送上的200港元迎新現金獎賞4，三大著數疊加列陣，賺盡首月最高存款爆發力。



1 全新客戶指推廣期前從未持有任何本行賬戶，及於推廣期內成功開立儲蓄存款戶之客戶。

2 活期優惠僅適用於首30日；港元存款年利率以一年365天基準按日計算，並根據本行不時之決定而釐定。

3 「8%港元定期存款年利率」優惠將於客戶成功開戶後3個工作天內（不包括星期六、日及公眾假期）至翌月最後一日在本行個人銀行手機應用程式定期存款版面顯示。

4 成功參加本開戶推廣之合資格新客戶，已同步完成「Money Goal現金獎賞」推廣中的開戶任務。「Money Goal現金獎賞」推廣活動之現金回贈將於推廣期結束後兩個月內自動存入客戶的儲蓄存款賬戶。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「開戶迎新大激賞」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



