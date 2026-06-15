金活醫藥集團（01110.HK）訂立諒解備忘錄

香港2026年6月15日 /美通社/ -- 金活醫藥集團有限公司(「金活醫藥」或本「集團」，股份代號：01110.HK)宣佈，本集團關連人士金辰醫藥有限公司(「金辰」)與廣州中醫藥大學東莞醫院(「東莞市中醫院」)就產品「紫珠葉洗劑」及「加味天麻健腦方」的研發訂立合作諒解備忘錄。雙方緊密合作共同開展產品研發，包括產品臨床研究、監管註冊及商業化。同時，金辰亦與本集團訂立獨立分銷諒解備忘錄，擬委任本集團為該等產品的唯一及獨家分銷商，覆蓋香港、中國內地及跨境電子商務管道。

「紫珠葉洗劑」為已於東莞市中醫院內部使用並隨時間積累了臨床觀察數據及應用經驗的嶺南品種，主要應用於涉及皮膚燒傷、糖尿病足潰瘍及褥瘡的病例；而「加味天麻健腦方」乃參考天麻健腦顆粒開發而成，天麻健腦顆粒目前已於東莞市中醫院內部用於治療與風痰上擾相關的症狀，包括眩暈、頭痛、記憶力減退及失眠。

金辰作為本集團的關連方及重要客戶，其與東莞市中醫院雙方已初步擬定商業合作條款，初步階段各項產品將由金辰的一間附屬公司在香港註冊為HKC類別中成藥，獲批後由金辰組織生產，並與東莞市中醫院共同開始商業化。而金辰與本集團同步訂立的分銷諒解備忘錄顯示，金辰擬委任本集團為兩款產品的唯一及獨家分銷商，涵蓋零售、醫院及網上平臺等全管道。金辰承諾，在備忘錄及最終協議有效期內，不會在約定範圍內委任任何第三方分銷商，本集團將負責產品的整體行銷、分銷網路開發及銷售；金辰則確保合規生產、穩定供應及提供必要產品資料與支援。分銷將首先於香港及跨境管道啟動，待獲得國家藥品註冊批准後擴展至中國內地。