金活醫藥集團（01110.HK）訂立諒解備忘錄

擬獲授關聯公司旗下兩款嶺南特色中藥產品總經銷權
布局香港、內地及跨境電商全渠道市場
香港2026年6月15日 /美通社/ -- 金活醫藥集團有限公司(「金活醫藥」或本「集團」，股份代號：01110.HK)宣佈，本集團關連人士金辰醫藥有限公司(「金辰」)與廣州中醫藥大學東莞醫院(「東莞市中醫院」)就產品「紫珠葉洗劑」及「加味天麻健腦方」的研發訂立合作諒解備忘錄。雙方緊密合作共同開展產品研發，包括產品臨床研究、監管註冊及商業化。同時，金辰亦與本集團訂立獨立分銷諒解備忘錄，擬委任本集團為該等產品的唯一及獨家分銷商，覆蓋香港、中國內地及跨境電子商務管道。
「紫珠葉洗劑」為已於東莞市中醫院內部使用並隨時間積累了臨床觀察數據及應用經驗的嶺南品種，主要應用於涉及皮膚燒傷、糖尿病足潰瘍及褥瘡的病例；而「加味天麻健腦方」乃參考天麻健腦顆粒開發而成，天麻健腦顆粒目前已於東莞市中醫院內部用於治療與風痰上擾相關的症狀，包括眩暈、頭痛、記憶力減退及失眠。
金辰作為本集團的關連方及重要客戶，其與東莞市中醫院雙方已初步擬定商業合作條款，初步階段各項產品將由金辰的一間附屬公司在香港註冊為HKC類別中成藥，獲批後由金辰組織生產，並與東莞市中醫院共同開始商業化。而金辰與本集團同步訂立的分銷諒解備忘錄顯示，金辰擬委任本集團為兩款產品的唯一及獨家分銷商，涵蓋零售、醫院及網上平臺等全管道。金辰承諾，在備忘錄及最終協議有效期內，不會在約定範圍內委任任何第三方分銷商，本集團將負責產品的整體行銷、分銷網路開發及銷售；金辰則確保合規生產、穩定供應及提供必要產品資料與支援。分銷將首先於香港及跨境管道啟動，待獲得國家藥品註冊批准後擴展至中國內地。
金活醫藥董事長趙利生主席表示：「此次合作標誌著集團在大健康產品佈局上的重要突破——從傳統總代理、總經銷角色，向優質產品源頭的主動開拓邁進。兩款產品均源自東莞市中醫院多年臨床積累，療效確切、應用成熟，具備紮實的市場轉化基礎。集團獲授兩款產品的總經銷權，涵蓋香港、中國內地及跨境電商全渠道，既直接豐富了集團的大健康產品線，亦與集團現有的分銷網絡及渠道資源高度協同，充分發揮集團三十年深耕大健康產業所積累的渠道能力與市場影響力。」
趙主席補充道：「東莞市中醫院擁有多個國家級重點專科與高水準醫學中心，設有專業科研平臺，長期深耕院內特色中藥製劑研發與臨床轉化；金辰在深港兩地擁有符合GMP標準的中成藥製造企業，專注高品質中成藥研發與生產。因此，我們期待未來將以此次合作為範本，持續向具備臨床背書的優質產品源頭延伸，引進更多療效顯著、市場認可度高的大健康產品，加速推進全渠道商業化佈局，為集團創造可持續的業務增長動力。」
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關於金活醫藥集團（股份代碼: 01110.HK）
金活醫藥集團（股份代號：01110.HK）三十年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系，目前業務區域遍佈全國34個省市，並構建全管道一體化健康服務體系。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理，經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油等多種名牌健康產品，在業界確立了名牌代理地位。如欲獲得更多資訊，請流覽https://www.kingworld.com.cn/。
關於金辰醫藥有限公司
金辰醫藥有限公司於1999年在香港註冊成立，公司在深圳及香港兩地均全資控股擁有符合GMP標準的中成藥製造企業，專注于高品質中成藥的研發與生產。
關於廣州中醫藥大學東莞醫院
東莞市中醫院建立於1965年，是一所集醫療、教學、科研、康復和預防保健為一體的三級甲等現代化中醫醫院。在學科與科研上，東莞市中醫院現已建成2個國家重點專科、4個國家中醫優勢專科，一批省市級重點專科；成功創建中國胸痛中心、國家高級卒中中心、廣東省三級創傷中心等一批高水準臨床醫學中心。東莞市中醫院還積極依託校政共建資源，紮實推進高水準研究型醫院建設。設有東莞市國醫館、東莞市骨傷科研究中心、粵港澳大灣區中醫藥工程技術研究院；"基於5G的區域中醫服務體系建設"專案入選國家5G +醫療健康應用試點項目；骨傷科研究中心納入國家中醫特色重點醫院項目。
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SOURCE 金活醫藥集團