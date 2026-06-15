We Mean Business Coalition：最新民調揭示，化石燃料動盪之際，全球商界絕大多數支持清潔電氣化

倫敦2026年6月15日 /美通社/ -- 一項別具里程碑意義的全球調查訪問了 18 個國家的企業高層人員，結果顯示絕大多數受訪者支持快速轉型至主要由可再生能源驅動的電氣化經濟。

研究結果表明，地緣政治不穩正在加速商界已有的清潔電氣化轉向，但電力系統、電網及政策框架卻未能同步跟上。

隨著中東地緣政治局勢持續緊張，七國集團 (G7) 領袖亦因經濟韌性及全球弱點而憂心忡忡，聚首埃維昂；91% 的企業領袖指出電氣化可強化能源安全，79% 更認為動盪局面令企業電氣化轉型更加刻不容緩。