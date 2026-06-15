花旗銀行於 Citi Mobile® App 推出全新獎賞平台『Citi信用卡好「賞」星期五』 提升香港數碼銀行體驗

香港 - 2026年6月15日 - 為進一步提升數碼服務體驗，花旗銀行於 Citi Mobile® App 推出全新『Citi信用卡好「賞」星期五』，將多元增值服務無縫融入客戶日常使用的數碼平台。此項新獎賞功能回應客戶日益普及的數碼理財與消費模式，帶來更便捷、精準且貼合需要的優惠體驗。



花旗銀行的數碼業務持續展現強勁的增長勢頭。目前，逾九成為數碼活躍信用卡客戶，同時有超過96%的財富管理交易亦經由電子渠道完成，足見數碼理財已成為客戶財務生活中不可或缺的一環。此獎賞功能的推出正好迎合市場趨勢，消費數據顯示，客戶對便捷、增值及體驗主導的消費需求日益增長。Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）的洞察指出，旅遊、餐飲和品味生活等消費類別持續表現強勁。此趨勢與花旗信用卡客戶的消費模式不謀而合，其旅遊消費按年增長達34%，購物消費亦錄得16%增長，反映客戶越趨重視具價值及有深度的消費體驗。



花旗銀行數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢表示：「我們致力將Citi Mobile® App轉型為一個功能更多元化的平台，為配合客戶數碼化的生活模式，提供便利與高度個人化服務。透過即時兌換電子券，我們讓客戶的日常消費變得更有價值、獎賞更豐厚。」



獎賞平台於試行階段的數據正面，成功兌換並使用電子優惠券的信用卡客戶，在花旗數碼渠道的活躍度及平均消費有所上升，其平均消費額較其他客戶高出兩倍以上，可見此獎賞功能有助加深客戶關係，及提升忠誠度。



胡偉賢續指：「『Citi信用卡好「賞」星期五』獎賞平台不僅每週為客戶帶來驚喜優惠，更是我們超個人化數碼生態系統的基礎。透過與眾多商戶建立策略性合作，我們能根據客戶的互動和消費模式，提供真正貼合他們需求的個人化優惠，從而加強與客戶的日常數碼互動，並支持香港本地的零售活動。」



無縫數碼體驗與每週優惠推送



『Citi信用卡好「賞」星期五』獎賞平台已於6月5日推出，並全面整合於Citi Mobile® App，作為一項長期推行的推廣計劃。客戶透過平台可輕鬆瀏覽、儲存及兌換心儀的電子優惠券，並可於線上及實體店消費時享受無縫便捷的使用體驗。平台每逢星期五推出全新電子優惠券，以先到先得形式發放，適用於超過500個參與商戶據點。透過結合線上及線下的消費者場景，花旗銀行藉著多元化優惠接觸更廣泛客戶群，同時配合具針對性的推廣，提供更貼合客戶需要的個人化體驗。



所有花旗信用卡客戶均可登入 Citi Mobile® App 探索最新優惠，包括：



