TrendAI™ 整合 Claude Compliance API至 TrendAI Vision One™

以 Claude Enterprise 與 Claude Platform 的人工智能可視性、管治與風險緩解擴展受攻擊面管理

香港 - 2026年6月15日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™ 宣佈，已將 Claude Compliance API 整合至 TrendAI Vision One™ 平台，進一步提升企業集中管理人工智能使用狀況的可視性與管治能力，並能將相關數據與更大範圍受攻擊面的遙測資料進行關聯分析，以主動發現風險並進行緩解。



Claude Compliance API 讓企業的保安、資訊科技與合規團隊擷取 Claude 的使用數據——包括上傳檔案與活動事件——以支援可觀測性、稽核與管治需求。TrendAI™ 透過兩個專為監控及資料駐留需求設計的資料收集器，將數據整合至現有的安全與風險管理工作流程中。



首先，客戶可在本身環境內執行 TrendAI™ 收集器，透過 TrendAI Vision One™ 平台的 AI Guard™ 擷取 Claude 記錄。他們亦可選擇在自身環境內保留合規存取金鑰與紀錄，以符合資料駐留要求。透過此整合，企業可：

偵測與 Claude 共享的外洩敏感資料（包括個人識別資訊 PII、受保護健康資訊 PHI、憑證、原始碼及機密文件），並識別高風險用戶與項目。

透過辨識提示注入攻擊、越獄模式及對話中的有害內容，找出違規與基於提示的攻擊行為。