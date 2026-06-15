TrendAI™ 整合 Claude Compliance API至 TrendAI Vision One™

以 Claude Enterprise 與 Claude Platform 的人工智能可視性、管治與風險緩解擴展受攻擊面管理
香港 - 2026年6月15日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704
）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™
宣佈，已將 Claude Compliance API 整合至 TrendAI Vision One™ 平台，進一步提升企業集中管理人工智能使用狀況的可視性與管治能力，並能將相關數據與更大範圍受攻擊面的遙測資料進行關聯分析，以主動發現風險並進行緩解。
Claude Compliance API 讓企業的保安、資訊科技與合規團隊擷取 Claude 的使用數據——包括上傳檔案與活動事件——以支援可觀測性、稽核與管治需求。TrendAI™ 透過兩個專為監控及資料駐留需求設計的資料收集器，將數據整合至現有的安全與風險管理工作流程中。
首先，客戶可在本身環境內執行 TrendAI™ 收集器，透過 TrendAI Vision One™ 平台的 AI Guard™ 擷取 Claude 記錄。他們亦可選擇在自身環境內保留合規存取金鑰與紀錄，以符合資料駐留要求。透過此整合，企業可：
- 偵測與 Claude 共享的外洩敏感資料（包括個人識別資訊 PII、受保護健康資訊 PHI、憑證、原始碼及機密文件），並識別高風險用戶與項目。
- 透過辨識提示注入攻擊、越獄模式及對話中的有害內容，找出違規與基於提示的攻擊行為。
此外，Claude 記錄亦可透過 TrendAI™ Agentic SIEM 直接匯入 TrendAI Vision One™ 平台，將遙測數據用於整個受攻擊面的擴展偵測與回應（XDR）關聯分析。讓保安團隊能將人工智能活動與端點、身份、網絡、雲端及電郵訊息連結，進一步識別內部風險與異常行為，並為合規與稽核提供可辯解的人工智能互動記錄。
TrendAI Vision One™ 與 Claude Compliance API 的整合，進一步強化 TrendAI™ 的人工智能安全產品組合，協助企業在整體安全計劃中有效保護與管理員工使用的人工智能，以及人工智能應用程式與代理系統。
TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「人工智能已成為日常工作的一部分。保安領導希望將人工智能技術納入整體受攻擊面進行保護與管治，而非作為孤立的資訊科技系統。此整合正好滿足在現有保安運作中，為 Claude 使用提供集中化可視性、偵測與風險緩解的需求。亦反映 TrendAI™ 透過單一平台為整個受攻擊面（包括人工智能）提供可視性與保護的整體策略。我們平台的核心基礎，是 TrendAI™ 全球威脅情報研究，該研究團隊在漏洞發現與對手行為追蹤領域被廣泛視為全球最具權威專家之一。」
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關於 TrendAI™
TrendAI™ 是趨勢科技屬下的業務單位及全球人工智能保安的領導者，致力為用戶提供完整的人工智能可視性與整合性資訊保安防護，協助企業無憂創新及消除風險。TrendAI™ 深受住球 185 個國家的大型企業與政府機構信賴，全面保護機構的各個層面，從身份辨識、基礎架構到資料皆涵蓋其中。全球《財富 500》企業都依賴 TrendAI™ 以領導業界的威脅情報將風險降低，並最多提前三個月阻止威脅。透過與 NVIDIA、Anthropic、AWS、Google 和 Microsoft 等市場領導者建立深度合作關係，TrendAI™ 協助各類型機構在人工智能時代中以安全的方式加速前行。AI Fearlessly。
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