醫家有藥推出脫髮線上醫生諮詢支援

協助市民了解脫髮成因及合適跟進方向
香港 - 2026年6月15日 - 醫家有藥宣布推出脫髮線上醫生諮詢支援，為關注掉髮、髮線後移、頭頂稀疏或髮量下降的人士，提供私密、便捷及具結構的醫療評估流程。服務涵蓋線上資料提交、醫生評估、脫髮成因分析、相關成分資訊，以及在合適情況下安排後續支援、藥物建議、配送或跟進。
強化線上評估流程，支援不同脫髮情況
脫髮問題近年愈來愈早受到都市人關注。部分人士在出現掉髮增加或髮量變薄時，會先自行選用防脫髮洗頭水、生髮精華、補充品或網上推介產品。不過，脫髮成因並不單一，可能與遺傳、荷爾蒙變化、壓力、睡眠不足、營養狀況、頭皮問題、疾病或藥物影響等因素有關。
醫家有藥的線上諮詢流程旨在協助有需要人士先整理相關健康資料，包括掉髮持續時間、脫髮位置、家族脫髮史、近期身體狀況、生活習慣及曾使用的產品等，再由醫生按個別情況作出評估。相關流程有助初步分辨脫髮可能屬於短暫性掉髮、頭皮相關問題，或與遺傳及荷爾蒙因素有關。
遺傳及荷爾蒙因素納入評估考量
男性型脫髮及女性型脫髮較常與遺傳及荷爾蒙因素相關，並不一定只在中年後才出現。常見表現包括前額髮線逐步後移、頭頂髮量變薄、頭髮變幼，或女性頭頂分界位置逐漸變闊。由於這些變化通常並非短時間內發生，早期情況有機會被誤以為只是壓力、休息不足或洗頭水不適合。
醫家有藥醫療顧問梁建希醫生表示：「脫髮成因可以相當複雜。一般護理產品可有助清潔頭皮或改善頭髮外觀，但若脫髮與遺傳或荷爾蒙因素有關，便需要先了解脫髮類型及潛在成因。結構化評估可協助釐清問題方向，讓後續跟進更具針對性。」
提供具醫學證據背景的成分資訊
醫家有藥的脫髮線上醫生諮詢支援，亦可按評估結果提供與常見脫髮成分相關的醫療資訊。以雄激素性脫髮為例，現時較常被醫學文獻提及、並具監管批准背景的相關成分包括 finasteride（非那雄胺）及 topical minoxidil（外用米諾地爾）。前者常見於 Propecia 保康絲、 Damocare 韓保等處方藥物，後者則常見於 Regro 密絲高、Rogaine 倍健等外用產品。
不同成分的適用人士、使用方式及潛在風險並不相同。處方藥物尤其應先經醫生評估，再按個別情況考慮是否適合使用。醫家有藥表示，平台服務重點在於提供合適醫療資訊及評估支援，而非單純根據廣告、網上評價或品牌宣傳選擇產品。
私密線上流程，降低求助門檻
脫髮雖然常見，但對不少人而言仍然較難開口。外觀、自信及私隱考慮，均可能令相關人士延遲尋求醫療意見。醫家有藥的線上流程讓有需要人士可先透過網上提交資料，再由醫生作出評估；如經評估後合適，平台可安排相關支援、藥物建議、配送或後續跟進。
梁建希醫生補充：「脫髮問題不只涉及外觀，也可能影響自信、社交及情緒。醫療支援的目的不是製造焦慮，而是協助有需要人士了解身體訊號，減少單靠網上資訊或廣告自行判斷的情況。」
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關於醫家有藥
醫家有藥是一個提供線上醫生諮詢及配送支援的醫療平台，致力以私密、便捷及合規的方式，協助市民獲得合適的醫療資訊及跟進安排。平台服務涵蓋多個日常健康範疇，並重視由醫護專業人員按個別情況作出評估。