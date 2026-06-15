宏利香港加入保險業監管局「人工智能促進計劃」成為重點參與保險公司

「人工智能促進計劃」匯聚保險公司及科技夥伴，攜手推動保險業界在AI應用方面加強協作。作為重點參與保險公司，宏利香港參與在香港成立AI卓越中心，通過培訓項目支援AI人才發展，並促進業界與監管機構的知識交流。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示：「AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。我們很榮幸加入『人工智能促進計劃』，藉助此計劃，加上我們在提升AI能力及人才發展方面持續投放資源，我們將進一步在業務層面上以負責任方式擴展AI應用，深化與業界夥伴的合作與知識共享，並推動人工智能在業内更廣泛的應用。」

宏利香港正加快將AI融入核心業務環節，以提升客戶體驗及營運效率，應用範疇涵蓋分銷、客戶體驗、核保及理賠。近期這方面的主要舉措包括：推出AI客戶助理，提供全天候雙語支援及更快捷的資訊服務；引入AI銷售支援平台，為代理人提供以數據為本的洞見分析；並推出可支援代理人處理新業務及查詢核保資訊的AI助理工具。