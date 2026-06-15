Bybit推出經紀商專屬連接：面向專業交易者的企業級API基礎設施

阿聯酋迪拜2026年6月15日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit推出Broker Dedicated Connection（經紀商專屬連接），這是一款專為滿足機構級交易運營需求打造的高級API（應用程序編程接口）解決方案。這項堪比API連接領域的「星鏈」(Starlink)的服務，為Bybit上獲批的API經紀商提供更低的延遲、更高的穩定性以及機構級路由選擇。

延遲更低，性能更強

新的路徑選擇基礎設施僅面向獲批經紀商及符合條件的高交易量API用戶開放，確保他們能夠更快、更穩定地接入Bybit交易平台。通過繞過共享的公共API網關，經紀商專屬連接為符合條件的用戶分配一條獨立路由選擇路徑，顯著減少干擾、延遲波動以及性能不一致等問題——這些問題可能對專業交易者的交易執行造成不利影響。