新華絲路：第十八屆海峽論壇•陳靖姑文化活動周在古田縣舉辦

古田是陳靖姑文化的發祥地，始於唐朝、盛於明清，歷經千年依舊熠熠生輝。相傳陳靖姑潛心研習醫術，常年奔走於鄉野，護佑鄉鄰、無私奉獻，以一生詮釋心懷蒼生的崇高品格，被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」，被信眾們親切地稱呼為「奶娘」。2008年，陳靖姑信俗文化入選國家級非物質文化遺產名錄，歷經歲月洗禮，積澱出大德、大愛、大義的精神內核，不僅成為海內外中華兒女尋根溯源、寄托鄉愁的精神家園，更是聯結兩岸民眾心靈的重要文化橋樑。

北京2026年6月15日 /美通社/ -- 6月10日至12日，第十八屆海峽論壇•陳靖姑文化活動周在福建省古田縣舉行，旨在弘揚中華優秀傳統文化，鞏固和深化兩岸同胞血脈相連、文化同源的共識，促進心靈契合，為探索海峽兩岸融合發展新路注入深厚的文化動力。

「從唐代巾幗到國家非遺，從閩東深山到全球五千宮廟、1.2億信眾的信仰版圖，奶娘文化以生生不息的傳承，彰顯了中華文明的博大、包容與韌性。」古田縣委書記許鋒在致辭時說，古田已連續舉辦多屆海峽論壇•陳靖姑文化節（周）活動，「這份堅持，源於兩岸同胞對文化根脈的共同守望；這份執著，源於兩岸人民對民族團圓的共同期盼。」

作為第十八屆海峽論壇•陳靖姑文化活動周的系列活動之一，11日上午，「天下奶娘回祖廟」活動在臨水宮祖廟舉行。來自台灣、香港、澳門、廣東、浙江等地區，以及美國、加拿大、馬來西亞、新加坡等國家共計78家宮廟以及協會的1000餘名代表齊聚一堂，尋根謁祖、共敘情緣。「兩岸陳靖姑信俗文化共通標準試點」啟動儀式在活動中同步進行，標誌著陳靖姑信俗文化的對台交流從民間常態化往來，邁入標準化、體系化協同發展新階段。