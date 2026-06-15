變廢為寶：傑瑞如何構建電池循環生態系統

煙台2026年6月15日 /美通社/ -- 隨著電動汽車和儲能系統在全球範圍內的規模化應用，一個關鍵挑戰已然浮現：如何管理數百萬塊達到生命周期終點的電池。

歐盟電池法規及類似框架正針對回收材料含量、碳足跡披露和電池生命周期終止時的責任提出更為嚴格的強制性要求。電池回收已從一項環境合規義務，演變為保障關鍵材料安全、增強供應鏈韌性和推動能源轉型的戰略基石。

然而，有一個問題依然存在：合規的電池回收能否同時實現可持續性與商業可行性？