海信RGB MiniLED助力2026年國際足聯世界杯™國際廣播中心VAR執裁工作

中國青島2026年6月15日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領域的領先品牌海信作為2026年國際足聯世界杯™(FIFA World Cup 2026™)視頻助理裁判(VAR)顯示設備供應商，進一步強化其在本屆賽事中的重要角色。隨著FIFA的VAR執裁工作在達拉斯國際廣播中心(IBC)全面啟動，海信RGB MiniLED電視正以高性能顯示技術為賽事執裁提供支持，助力裁判做出精準可靠的判罰決策。 這一里程碑彰顯了FIFA對海信創新顯示技術的信心。部署於VAR執裁中心的海信RGB MiniLED電視，具備卓越的原生色彩表現與畫面精度，幫助裁判在整個賽事期間更清晰、更有把握地回看比賽中的關鍵事件。

FIFA主席詹尼-因凡蒂諾(Gianni Infantino)近日到訪IBC的VAR中心，通過海信RGB MiniLED電視體驗了回看流程，凸顯了顯示技術在現代足球執裁工作中的重要性。 海信RGB MiniLED技術采用獨立控制的紅、綠、藍三原色光源，實現卓越的原生色彩表現、增強對比度與出色的圖像精度。這些特性使這項技術尤其適用於執裁環境——在這一場景中，視覺精度對於回看賽場關鍵時刻起著至關重要的作用。 FIFA商業合作總監尼克-布朗(Nick Brown)在評價此次合作時表示：「這是我們在提供卓越畫質與精準度方面邁出的重要一步，充分印證了先進的顯示技術能夠在賽事期間為比賽的各個環節提供積極支持和有效提升。」

除VAR執裁中心外，海信RGB MiniLED技術的應用也體現出全球足球觀賽與傳播方式的全方位變革。從賽場執裁到全球廣播制作，再到球迷在家觀賽，先進的顯示創新正確保2026年國際足聯世界杯™的每一個瞬間都更加清晰、準確且富有感染力。 關於海信

海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據顯示，2023年至2026年第一季度，海信在全球100英寸及以上電視細分市場位居榜首。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年國際足聯世界杯™(FIFA World Cup 2026™)的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。