Bybit TradFi加碼零費率股票CFD交易：零傭金+零掉期費

通過該舉措，Bybit TradFi成為主流中心化交易所中唯一同時免除傭金與掉期費的同類平台。交易者如今只需一個統一的USDT計價賬戶，即可在Bybit上真正實現低成本參與全球市場。

零掉期費：零成本暢達全球市場

本次高端股票CFD零費率活動，讓用戶得以真正低成本體驗Bybit TradFi服務。此次優惠形式為所見即所得，取消交易常規費用與各類隱性成本：

零傭金+零掉期費： 交易全程無任何費用，用戶可選擇零費率模式，采用純直通式處理(Straight Through Processing)定價，不存在任何隱性收費規則。交易者可獲得最高 2000 USDT 的掉期費返利。

交易全程無任何費用，用戶可選擇零費率模式，采用純直通式處理(Straight Through Processing)定價，不存在任何隱性收費規則。交易者可獲得最高 的掉期費返利。 380 余種全球股票CFD： 涵蓋龍頭科技股（英偉達、蘋果、特斯拉、微軟、谷歌）、大宗商品（黃金、原油）、外匯對及市場指數的差價合約交易，全部通過一個USDT計價賬戶交易。

涵蓋龍頭科技股（英偉達、蘋果、特斯拉、微軟、谷歌）、大宗商品（黃金、原油）、外匯對及市場指數的差價合約交易，全部通過一個USDT計價賬戶交易。 最高5倍槓桿：靈活的槓桿選項，支持不同交易風格，實現策略性資金部署。

完整的Bybit RWA生態系統

此次活動落地，彰顯出Bybit致力於打造一體化綜合平台，降低加密資產與現實世界資產交易的參與門檻。全新上線的Bybit RWA Portal，匯聚了Bybit上所有形式的RWA交易品類：