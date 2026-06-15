赴綠茵之約，見廣汽實力！車型與賽場的雙向共鳴

廣州2026年6月15日 /美通社/ -- 全球矚目的頂級足球盛事火熱開賽，賽場之上，球員們奮力衝刺、靈活轉身、全力破門，不斷挑戰運動極限。而這份追求極致的競技精神，也和一臺好車的內核不謀而合。藉着這場全民狂歡，中國汽車品牌廣汽也以特別的方式深度參與其中。廣汽攜手澳大利亞悉尼 FC、墨西哥託盧卡 FC、巴西弗拉門戈、哥倫比亞百萬富翁等多家豪門俱樂部，把賽場的速度基因與冠軍信念融入每一款車型，讓綠茵激情與產品實力同頻共振。

在速度與爆發力層面，廣汽EMPOW搭載鉅浪動力2.0TGDI發動機，僅需6.95秒即可完成零百加速，如同鋒線球員的閃電奔襲，把賽場的速度與激情穩穩融入日常出行的每一刻。而在操控與智能領域，AION i60全系配備電動助力轉向系統、L2級駕駛輔助及全速自適應巡航，轉向精準、操作從容，兼顧便捷性與安全性，盡顯中場大師般的調度風範。

續航與可靠性方面，AION V採用彈匣電池2.0技術，CLTC綜合續航超過600公里，輕鬆告別里程焦慮。配合嚴苛測試下的可靠品質，宛如球員整場比賽全程馳騁，始終保證穩定輸出，將廣汽的可靠基因融入每一段征途。